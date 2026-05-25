Jódar frena la euforia en Roland Garros: “No tengo prisa”

El fenómeno Rafa Jodar sigue creciendo en Roland Garros, aunque el propio tenista español se esfuerza por mantener los pies en el suelo en medio de toda la expectación que ya genera en el circuito.

El madrileño, de solo 19 años, debutó en un Grand Slam con una contundente victoria ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic, número 67 del mundo, al que superó por 6-1, 6-0 y 6-4 para avanzar a segunda ronda.

Sin embargo, lejos de dejarse llevar por el ruido mediático y las comparaciones que empiezan a rodearle, Jódar quiso rebajar la euforia tras el partido.

“Estoy experimentando”, explicó en un perfecto inglés ante una sala de prensa repleta de periodistas internacionales.

El jugador de Leganés, afincado actualmente en Virginia, insiste en que todavía se encuentra en plena fase de aprendizaje pese a su meteórico ascenso. “No tengo prisa. Todavía tengo mucho que aprender en el circuito”, aseguró.

Hace apenas un año, Jódar disputaba torneos Challenger y competiciones universitarias en Estados Unidos. Ahora afronta Roland Garros como cabeza de serie número 27 y convertido en una de las grandes irrupciones del tenis mundial.

Jódar triunfa en el debut de Roland Garros en París / ATP

“Estoy intentando adaptarme de la mejor manera a todos estos cambios”, explicó. “Antes todo era muy diferente, pero creo que lo estoy llevando bien tanto dentro como fuera de la pista”.

Y dentro de la pista volvió a demostrar por qué su nombre empieza a despertar tanta atención. Apenas concedió cinco juegos ante Kovacevic y dominó el encuentro de principio a fin.

Aun así, Jódar confesó que afrontó el partido mentalizado para sufrir si era necesario, siguiendo especialmente los consejos de su padre y entrenador.

“Me dijo que disfrutara, pero también que no me confiara porque los partidos a cinco sets pueden cambiar muy rápido”, contó.

Más allá del resultado, el español considera que toda esta explosión deportiva también está acelerando su crecimiento personal.

“Estoy aprendiendo muchísimo como jugador y también como persona”, afirmó.

El paso por la universidad en Estados Unidos ha sido, según reconoce, una de las claves de esa madurez.

“Vivir solo allí me ayudó muchísimo a madurar, a ser más autónomo y a entender mejor muchas cosas”, explicó.

Hace solo un año veía Roland Garros desde la televisión. Ahora, el nuevo fenómeno español ya empieza a hacerse un hueco en el gran escenario del tenis mundial.