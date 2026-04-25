Jódar - Fonseca: A qué hora y dónde ver el partido de tercera ronda del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar sigue rompiendo barreras en su imparable irrupción en el circuito del tenis profesional. El joven madrileño de tan solo 19 años ya está en tercera ronda del Mutua Madrid Open después de superar a un Top 10 por primera vez en su carrera. De hehco, no solo lo superó, sino que destrozó por completo a un De Miñaur que apenas pudo sumar cuatro juegos (6-3 y 6-1).

Ahora, en busca de sus primeros octavos en un Masters 1000, se las verá con otro de los grandes nombres que más prometen en un futuro muy próximo. El brasileño Joao Fonseca será su próximo rival, en un partido que se presenta como el plato fuerte de la jornada de este domingo.

Fonseca llega a la cita sin todavía haber debutado en el torneo, después de superar la segunda ronda sin tener que jugar su partido ante Marin Cilic por la retirada del croata antes del partido. Ausente en primera por ser cabeza de serie, Fonseca se cita con Jódar sin haber podido jugar en la Caja Mágica, algo que puede ser un punto importante sobre todo en los primeros juegos del partido.

Será su primer cara a cara en un partido entre dos de los grandes nombres llamados a dominar el futuro del tenis mundial.

¿A qué hora juega Jódar contra de Fonseca en el Mutua Madrid Open?

Rafa Jódar se enfrentará a Joao Fonseca en tercera ronda del Mutua Madrid Open 2026 este domingo 26 de abril.

El duelo se disputará en el último turno del día de la Caja Mágica, por lo que dará comienzo aproximadamente a las 21:30 horas (CEST).

¿Dónde ver el Mutua Madrid Open por TV, gratis y en directo?

En España, el Rafa Jódar - Fonseca y todos los partidos del Mutua Madrid Open 2026 se podrán ver gratis por TV a través de La 1 y Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir la presente edición del Mutua Madrid Open es la plataforma de pago Movistar+, que ofrece una cobertura completa del torneo a través de los diferentes canales de su paquete deportes.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mutua Madrid Open 2026 a través de nuestras narraciones en directo, así como con las crónicas de los principales partidos y las mejores declaraciones de los protagonistas.