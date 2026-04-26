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TENIS
Jódar - Fonseca en directo: Mutua Madrid Open hoy en vivo
Sigue en directo el partido de tercera ronda entre Rafa Jódar y Joao Fonseca
Última hora y resultado en vivo del partido de tercera ronda del Masters 1000 de Madrid entre el español Rafa Jódar y el brasileño Joao Fonseca.
FONSECA, SIN JUGAR
A la cita llegan con un camino muy distinto. De hecho, para Fonseca no ha habido camino. Sin jugar la primera ronda por ser cabeza de serie, tampoco lo hizo en segunda por la retirada de Cilic antes del encuentro.
Por su parte, Jódar llega tras dos partidos muy distintos. El primero ante De Jong donde sufrió y estuvo a un paso de irse a casa. En segunda ronda, destrozó nada más y nada menos que a Álex De Miñaur.
GENIOS DEL FUTURO
El de hoy será el primer duelo entre dos nombres llamados a dominar el futuro del tenis mundial.
Fonseca lleva ya algún tiempo dejando ver su calidad, mientras que Jódar en solo unos meses ha protagonizado una de las irrupciones más significativas que se recuerdan en tiempo.
Partido bonito y esperado.
JUEGA JÓDAR
Buenas tardes. Día de buen tenis hoy en el Mutua Madrid Open con el partido entre Jódar y Fonseca que buscan el billete para los octavos.
Será a partir de las 21:30h aproximadamente, cuando termine el partido entre Rybakina y Zheng que se juega ahora mismo en la Pista Manolo Santana.
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