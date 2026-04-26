Jódar - Fonseca en directo: Mutua Madrid Open hoy en vivo

FONSECA, SIN JUGAR

A la cita llegan con un camino muy distinto. De hecho, para Fonseca no ha habido camino. Sin jugar la primera ronda por ser cabeza de serie, tampoco lo hizo en segunda por la retirada de Cilic antes del encuentro.

Por su parte, Jódar llega tras dos partidos muy distintos. El primero ante De Jong donde sufrió y estuvo a un paso de irse a casa. En segunda ronda, destrozó nada más y nada menos que a Álex De Miñaur.