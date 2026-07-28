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Jódar - Fils en directo: última hora y resultado de primera ronda del ATP de Washington

Sigue en directo el debut de Rafa Jódar ante Arthur Fils en el ATP de Washington

Rafa Jódar, celebrando un punto

Rafa Jódar, celebrando un punto / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

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Última hora y resultado en vivo del debut en el ATP de Washington de Rafa Jódar contra Arthur Fils.

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