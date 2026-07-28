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WIMBLEDON
Jódar - Fils en directo: última hora y resultado de primera ronda del ATP de Washington
Sigue en directo el debut de Rafa Jódar ante Arthur Fils en el ATP de Washington
Última hora y resultado en vivo del debut en el ATP de Washington de Rafa Jódar contra Arthur Fils.
JÓDAR 4-3 FILS | 1er SET (0-0)
¡Salva Jódar una bola de break y otro descanso en el que va por delante!
JÓDAR* 3-2 FILS | 1er SET (0-0)
Jódar mantiene la ventaja con su servicio, con mucha seriedad.
JÓDAR 2-1 FILS* | 1er SET (0-0)
Mucho más seguro Jódar en estos últimos minutos. Se lleva el juego cómodamente y primer descanso. El español, por delante.
JÓDAR 2-2 FILS* | 1er SET (0-0)
Se lleva el juego con facilidad el francés ahora. Después de dos roturas iniciales, dominan los servicios.
JÓDAR 1-1 FILS* | 1er SET (0-0)
¡Le devuelve el break Jódar, más agresivo desde el resto! Levanta el puño en dirección a su box.
JÓDAR* 0-1 FILS | 1er SET (0-0)
Empieza con break arriba Arthur Fils. Rafa no ha sido capaz de dominar con su primer saque.
JÓDAR* 0-0 FILS | 1er SET (0-0)
Empieza sacando Rafa Jódar. Importante que sea efectivo con los primeros.
¡Ahora sí! Ya están en pista ambos jugadores. Esto empieza.
JÓDAR 0-0 FILS | 1er SET (0-0)
Se alarga un poco más el partido... se hace de rogar el más atractivo de la jornada.
En pocos minutos saltarán Jódar y Fils. Se prevé que el partido comience a las 19 horas.
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