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Jódar - Fils, en directo: resultado y narración de los cuartos de final del Masters 1000 de Montreal

El tenista español busca las primeras semifinales de Masters 1000 de su carrera

Rafa Jódar, en el Masters 1000 de Montreal

Rafa Jódar, en el Masters 1000 de Montreal / ATP Tour

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Sigue en directo el partido de cuartos de final del Masters 1000 de Montreal entre Rafa Jódar y Arthur Fils.

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