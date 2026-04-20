Jódar - Ferrero: Un binomio que encaja a la perfección

El de Rafa Jódar es, sin duda, el gran nombre del momento en el tenis. El joven tenista madrileño de 19 años ha irrumpido con fuerza en el circuito y, tras el título en Marrakech hace unas semanas, ha demostrado también esta pasada semana en el Barcelona Open la magnitud de su figura.

Establecido ya en el Top 50 y con la oportunidad de seguir subiendo en estos próximos meses, Jódar tiene ya billete para todos los grandes torneos que restan en el calendario de 2026, con la confianza y la oportunidad de jugar sin nada que defender.

Jódar celebra en el partido ante Fils / EFE

En Barcelona, Jódar demostró que tiene la capacidad y el talento para luchar y vencer a tenistas de gran nivel como Jaume Munar, Cameron Norrie o Arthur Fils, contra quien perdió en semifinales plantando mucha cara.

Ahora, la realidad del español se centra en la cita de Madrid, donde jugará con otra invitación y con todo el público a su favor, siendo la gran esperanza local tras la baja de Carlos Alcaraz. Como todo un veterano, Jódar sabe también lidiar con estos ambientes y en Barcelona se le vio gestionando bien su favoritismo.

LA IDEA DE FERRERO

En todo este panorama, no es descabellado empezar a pensar en la figura de Juan Carlos Ferrero como el técnico que podría dar el impulso final al madrileño. Sin nada real, siendo todo una especulación, la unión encaja por muchos motivos. No necesariamente de manera inmediata ni tampoco como primera opción, pero para ambas partes el posible proyecto sería muy beneficioso.

A Jódar le sigue entrenando su padre, tal y como ha hecho desde el inicio de su carrera. En una de las ruedas de prensa explicó la importancia de tenerle a su lado en los torneos y en los partidos por la gran confianza que se tienen el uno al otro. Pese a ello, es evidente que con la explosión y todo lo que viene ahora por delante podría ser una gran opción contar con un entrenador experimentado en este tipo de escenarios.

Juan Carlos Ferrero, entrenador de tenis / X

En cuanto a Ferrero, nunca ha escondido su voluntad de volver a entrenar en el tenis y, de hecho, aseguró no hace mucho que ha tenido ofertas importantes sobre la mesa. “Pueden haber novedades antes de final de año”, mencionó el propio preparador, que también ha explicado que quiere un proyecto largo y con proyección.

Con Jódar tendría todo eso asegurado, además de tratarse de un tenista español, algo que ayudaría mucho en la logística de viajes y entrenamientos.

BENEFICIO A TRES BANDAS

Especulaciones al margen, no hay duda de que sobre el papel el binomio Jódar - Ferrero encaja a la perfección. Tanto en lo profesional como en lo mediático, siendo a buen seguro una bomba si llegara a producirse.

El perfil y las credenciales que presenta Jódar encajan con la idea que el propio Ferrero ha explicado alguna vez sobre el ideal de su próximo proyecto, aunque también es cierto que el madrileño ya es una realidad, con sus hábitos y su juego definidos. Pese a ello, el propio jugador repite partido tras partido que su enfoque sigue estando en la progresión y no en el simple hecho de ganar.

En este contexto es inevitable pensar en la figura de Juan Carlos Ferrero, que ya demostró con Alcaraz que tiene todo para saber llevar a un gran talento a lo más alto.

Una unión que hoy es más un sueño que otra cosa, pero que sería una gran noticia para Jódar, para Ferrero y para todo el tenis español.