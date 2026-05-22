Más allá de Jódar: ¿qué españoles pueden dar la sorpresa en Roland Garros?

Esta edición de Roland Garros será algo distinta para el tenis español. Acostumbrados a tener a una estrella como Rafa Nadal o Carlos Alcaraz como abanderados del país, la ausencia del murciano disminuye a prácticamente cero las posibilidades de que el campeón sea de la Península Ibérica. La confianza está puesta en Rafa Jódar, ¿pero qué hay de los demás?

El único cabeza de serie en el cuadro masculino es Rafa Jódar. Al madrileño le ha tocado un cuadro asequible en la primera semana, aunque se complica mucho después. Sin embargo, las posibilidades de avanzar unas cuantas rondas son reales y está claro que el joven de 19 años está dispuesto a dar guerra. Será el segundo 'grande' de su carrera como profesional.

No hay que olvidarnos de nombres como Alejandro Davidovich o Jaume Munar. Desde hace un tiempo, han sido los tenistas españoles de segundo nivel, por detrás de Alcaraz. El malagueño no llega en su mejor momento, pero tiene un cuadro interesante, con un debut ante un inferior Damir Dzumhur. Si en alguna superficie es peligroso, esa es la tierra batida.

Jaume Munar se enfrentará a Hubert Hurkacz / AFP7

Munar llega en una situación similar a la de Davidovich. Tras sufrir una lesión que lo ha tenido apartado durante varios meses, su nivel de saque ha bajado considerablemente. Sin embargo, poco a poco, va adaptándose a la situación y cogiendo forma, desde su reaparición en el Barcelona Open. Eso sí, su rival en primera ronda será muy duro: Hubert Hurkacz.

Otros nombres que podrían dar la sorpresa son Martín Landaluce y Dani Mérida. Sin duda, junto a Rafa Jódar, se han convertido en las grandes sensaciones del tenis español este año. Jóvenes y con mucha hambre de victorias, llegan a Roland Garros tras haber hecho una gran gira de tierra batida. ¿Cuáles son sus rivales en la primera ronda de París?

Cristina Bucsa, cabeza de serie en Roland Garros / EFE

En el caso de Mérida, tendrá un reto complicado como es Ben Shelton. Eso sí, a día de hoy es más nombre que nivel. La gira de tierra del norteamericano ha sido pésima, mientras que el español ha logrado victorias sorprendentes por el camino. No es el rival más asequible, pero tampoco el más temible a pesar de su posición en el ranking ATP. Por el otro lado, Landaluce espera rival de la 'qualy'.

Cuadro femenino

En el cuadro femenino, las esperanzas están puestas en Cristina Bucsa, que es cabeza de serie e iniciará su andadura contra un rival procedente de la fase previa. Menos suerte ha tenido Jessica Bouzas, que le ha tocado la peor rival posible: Aryna Sabalenka. Está claro que pasar de la primera ronda es un reto casi imposible ante una jugadora que va con la motivación de alzar el trofeo.

Una jugadora menos conocida, pero que se ha clasificado para la fase final, es Caitlin Quevedo. La joven tenista nacida en Estados Unidos, pero de nacionalidad española, está creciendo en los últimos meses y es uno de los proyectos más interesantes del país a nivel femenino. En definitiva, España no es solo Rafa Jódar y algún tenista tiene nivel para dar la sorpresa en París.