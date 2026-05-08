Jódar no entiende de presión: "Hago mi camino"

La irrupción de Rafa Jódar ya es una de las grandes historias de la temporada. El madrileño, de solo 19 años, continúa creciendo a pasos agigantados y este viernes alcanzó los dieciseisavos de final del Masters 1000 de Roma tras superar con autoridad al portugués Nuno Borges.

Más allá de la victoria, el español volvió a demostrar una madurez impropia de su edad al hablar sobre el foco mediático que le rodea desde hace semanas, acrecentado además por la ausencia de Carlos Alcaraz en el torneo romano.

“Intento seguir mi propio camino, enfocarme en lo que tengo que hacer, que es jugar al tenis y disfrutar en la pista”, explicó en zona mixta. Jódar insistió en que no quiere perder la perspectiva pese a la velocidad de su ascenso: “Aquí todo el mundo juega muy bien. Si no juegas bien un partido, las posibilidades de perder son muy altas”.

El joven de Leganés afronta el torneo con naturalidad y con el objetivo de seguir creciendo. “Intentaré dar un mejor nivel y seguir mejorando”, señaló tras una actuación muy sólida ante Borges.

Uno de los momentos más especiales para él está siendo volver a escuchar el clásico “Vamos, Rafa” desde la grada, un grito históricamente ligado a Rafael Nadal y que ahora empieza también a acompañarle a él en cada pista.

“Está muy bien”, reconoció sonriendo. “Barcelona y Madrid fueron torneos muy especiales para mí. Estoy muy contento de cómo fueron y de que el público disfrutara de los partidos”.

Su crecimiento está siendo meteórico. Hace poco más de un año ocupaba el puesto 1771 del ranking ATP y ahora ya se mueve entre los mejores del circuito. Tras su brillante gira de tierra, alcanzó recientemente el número 34 del mundo y en Roma está confirmando que lo suyo va muy en serio.

Además, Jódar se convirtió en el cuarto adolescente de esta década en alcanzar la tercera ronda en Roma, después de Lorenzo Musetti, Jannik Sinner y Jakub Mensik.

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Su siguiente desafío será el italiano Matteo Arnaldi, verdugo de Alex de Minaur en segunda ronda.