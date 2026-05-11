Jódar desafía a su generación

Rafa Jódar sigue maravillando al mundo y en Roma ha dado otra demostración de su potencial y de su realidad. Ya en octavos, el joven madrileño de 19 años superó en su última prueba uno de esos partidos que marcan la diferencia en los grandes jugadores, sobreponiéndose a un ambiente hostil y remontando ante Matteo Arnaldi, muy en forma.

Victoria de peso que ha llevado al español hasta el Top 30 del ranking, asegurando así su presencia en Roland Garros como cabeza de serie, otro logro impensable a inicios de temporada y que le asegura un camino teóricamente más plácido de lo que se podía esperar hace unas semanas.

Pero lejos de mirar a la cita parisina, Jódar mira al presente inmediato y este pasa por Roma, donde deberá afrontar los octavos ante otro de los grandes nombres de la ‘Next Gen’, el estadounidense Learner Tien, consolidado ya desde hace tiempo entre los 20-30 mejores del mundo.

Tras superar a Alexander Bublik en tercera ronda, Tien topa ahora con Jódar, en lo que será su segundo enfrentamiento, tras el que ya brindaron en las pasadas Next Gen ATP Finals, con triunfo para el español.

El tenista americano fue quien se alzó con el torneo y solo sufrió una derrota en la fase de grupos, precisamente ante el madrileño, que dio allí sus primeras grandes muestras del talento que ahora ya deslumbra al circuito.

TURÍN, UNA REALIDAD POSIBLE

El gran momento de Rafa Jódar y su brillante andadura sobre tierra batida han llevado al español a poder incluso soñar con meterse en la lucha por estar en las ATP Finals. El objetivo es ambicioso, pero ahora nadie se atreve a descartarle para estar en Turín en la última gran cita del año.

Jódar en su debut en Roma / EFE

Ahora mismo es decimosexto en la carrera por llegar al torneo, aunque a menos de 300 puntos de Flavio Cobolli, que es quien cierra los ocho primeros puestos.

Las 32 victorias que suma en el presente año entre torneos ATP y Challenger hacen que los objetivos del tenista madrileño hayan cambiado por completo y apunten ahora a las metas más ambiciosas posibles dentro del circuito.

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Solo Jannik Sinner puede superar ese número de triunfos a estas alturas de temporada, con 34 victorias. Buena prueba de la magnitud de lo que está consiguiendo el bueno de Rafa Jódar.