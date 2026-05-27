Jódar derriba otra puerta en una batalla infernal

En su imparable afán por seguir rompiendo barreras, Rafa Jódar ya tiene una tercera ronda de Grand Slam después de superar al australiano James Duckworth (6-1, 6-7 (5), 6-4 y 7-5) en una batalla durísima de tres horas y 22 minutos en la que tuvo que sobreponerse a problemas en su pierna izquierda.

Una batalla que a buen seguro será de mucho aprendizaje para el tenista madrileño, que tuvo que sufrir y mucho ante un rival que se presentaba como una prueba mucho más factible de lo que acabó siendo. Todavía más después de conseguir en apenas 25 minutos un primer set sin historia y que presagiaba el partido que todo el mundo tenía en mente antes del inicio.

Pero nada que ver tuvo el resto del partido, con un segundo set en el que el australiano empezó a ser más dominador con el saque y lo llevó hasta el 'tie break', donde mandó al español, que sufrió una preocupante caída que por suerte no fue nada. Se rehizo Jódar de la desventaja inicial, pero no pudo salvar el set.

Reseteó y vuelta a empezar, aunque con problemas en su pierna izquierda, teniendo que ser atendido por el fisio en varias ocasiones. Pese a ello, supo saber sufrir y mantener su juego pese a verse con rotura en contra. El marcador le llevó a restar para ganar el set y Duckworth se equivocó en el momento más necesario para él.

Un guion que acabó repitiendo en el cuarto set, que se fue hasta el 7-5 final con un juego definitivo horroroso del australiano con dos dobles faltas. Capacidad de sufrimiento y de resistencia para Jódar, que derriba por primera vez la puerta de la tercera ronda en un Grand Slam.

Le espera el viernes el estadounidense Alex Michelsen, que superó a su compatriota Basavareddy (7-6 (5), 6-3, 3-6 y 6-3) en el que será el primer duelo ante otro de los nombres llamado a ser importante en la próxima generación.

En busca de la segunda semana, Jódar sigue sumando números de récord y con veinte partidos ya en la gira de tierra ha superado los registros iniciales de Sinner, Alcaraz, Nadal, Federer y Djokovic. Casi nada.

CARREÑO TAMBIÉN A TERCERA RONDA

No estará solo Rafa Jódar en tercera ronda como español porque Pablo Carreño también consiguió el billete tras superar a otro australiano, Thanasi Kokkinakis, que se tuvo que retirar por problemas en su hombro (7-5, 4-6 y 1-0 ret.). Tras superar la primera ronda en una intensa lucha de cinco sets, Kokkinakis, que lleva dos años sin apenas competir por problemas en el mismo hombro, no pudo aguantar más y entregó el pase al tenista asturiano.

Le espera ahora el argentino Tirante, que se deshizo de Alejandro Davidovich (4-6, 7-6 (4), 6-1 y 6-3) en cuatro sets, con el malagueño muy mermado por su físico pese a conseguir apuntarse el set inicial.