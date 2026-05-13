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Jódar - Darderi en directo: Cuartos del Masters 1000 de Roma en vivo hoy

Sigue en directo el partido de cuartos de final en Roma entre Jódar y Darderi

Jódar en Roma

Jódar en Roma / EFE

Albert Briva

Albert Briva

Última hora y resultado en vivo del partido de cuartos de final del Masters 1000 de Roma entre Rafa Jódar y Luciano Darderi.

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