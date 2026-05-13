Jódar - Darderi en directo: Cuartos del Masters 1000 de Roma en vivo hoy

LOS NÚMEROS DE RAFA

Jodar tiene un récord de 15-2 en tierra batida en su carrera a nivel de circuito, tras ganar el título en Marrakech y alcanzar las semifinales de Barcelona (donde perdió contra Fils) y los cuartos de final de Madrid (donde perdió contra el número 1, Sinner).

El joven de 19 años busca ahora su segunda victoria contra un Top 20 (1-3) tras derrotar al número 8, de Minaur, en la segunda ronda de Madrid el mes pasado.