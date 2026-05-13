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Jódar - Darderi en directo: Cuartos del Masters 1000 de Roma en vivo hoy
Sigue en directo el partido de cuartos de final en Roma entre Jódar y Darderi
Última hora y resultado en vivo del partido de cuartos de final del Masters 1000 de Roma entre Rafa Jódar y Luciano Darderi.
¿TOP 25?
Ocupa el puesto número 29 en el ranking ATP Live de la PIF y podría ascender al número 25 si se convierte en el segundo semifinalista masculino más joven de Roma en este siglo, después de Nadal, con 18 años, en 2005.
LOS NÚMEROS DE RAFA
Jodar tiene un récord de 15-2 en tierra batida en su carrera a nivel de circuito, tras ganar el título en Marrakech y alcanzar las semifinales de Barcelona (donde perdió contra Fils) y los cuartos de final de Madrid (donde perdió contra el número 1, Sinner).
El joven de 19 años busca ahora su segunda victoria contra un Top 20 (1-3) tras derrotar al número 8, de Minaur, en la segunda ronda de Madrid el mes pasado.
PARTIDO NOCTURNO
Se ha ido larga la jornada y todo apunta que el partido de Rafa va a empezar en unos 20 - 25 minutos.
JÓDAR - DARDERI
Buenas noches. Día de cuartos de final en Roma con Rafa Jódar que se mide ante el local Darderi en una oportunidad de oro para meterse en sus primeras semis de Masters 1000.
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