Jódar culmina su obra maestra en Marrakech: campeón y número 57 del mundo

Rafa Jódar es una cosa muy seria y lo demostró más que nunca en Marrakech. El madrileño se coronó con su primer título ATP en el inicio de la gira de tierra y da un 'subidón' en la clasificación que lo sitúa como uno de los 60 mejores tenistas del mundo. En la lucha por el título, derrotó a la sensación de Marco Trungelitti (6-3, 6-2) y mostró una superioridad absurda.

Poco pudo hacer el tenista argentino ante el ciclón de Jódar. El español venía de conceder tan solo tres juegos ante otro sudamericano: Camilo Ugo Carabelli. Sin desgaste (6-2, 6-1), se plantó en la primera final de su carrera. Y aprendió de Alcaraz que los españoles no pierden finales. Como si hubiera jugado ochenta, mostró una tranquilidad y contundencia sorprendentes.

El madrileño borró rápidamente del mapa a Trungelitti en el primer set. De hecho, logró el break en el primer turno de servicio del partido, mientras que con el suyo no concedía ni un solo punto. De juego en blanco a juego en blanco. Aunque la superficie fuera la tierra batida, la bola corría con su servicio como si se deslizara por pista dura o por la misma hierba de Wimbledon.

Así se adjudicó la primera manga, siendo constante con su saque y haciendo mucho daño desde el resto. Tanto daño que volvió a hacer un break para dejar el marcador en 6-3. Si Jódar llevaba media hora siendo un torbellino, en la siguiente fue un ciclón. Agresivo tanto con el revés como con la derecha, colocaba restos en la misma línea de fondo y no daba opción a su rival.

Rafa Jódar, en el torneo / X

El segundo set fue prácticamente idéntico al anterior, con un dominio absoluto del español, que solo concedió una oportunidad de rotura en todo el partido. Recordemos, en una final sobre tierra batida. Para poner la guinda al pastel, clavó un resto profundo que el argentino pensó que se marchaba fuera. Rafa levantó los brazos y con él lo hicieron miles de españoles.

La 'promesa' de 19 años se dirigió rápidamente a abrazarse con su padre y entrenador, consciente de que es el inicio de algo grande. Hace tan solo unos pocos meses que decidió dedicarse al tenis de manera profesional y dejar de lado la universidad. Ahora, ya es número 57 del mundo y va al alza. Se retiró Rafa Nadal hace un año y medio, pero ya tenemos a otro Rafa al que animar.

Mérida se queda a las puertas

Por el otro lado, Daniel Mérida también tuvo la oportunidad de levantar un trofeo ATP en la ciudad de Bucarest. Después de una semana tan bonita como exigente en lo físico, el madrileño se midió a Mariano Navone en la gran final. En un duelo que se fue a los tres sets, el tenista argentino acabó imponiéndose antes de llegar al tie-break final (6-2, 4-6, 7-5). A pesar de la derrota, esta semana ha sido increíble para el tenis español y el futuro de Mérida también promete.