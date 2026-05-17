Jódar se cuela entre los favoritos para Roland Garros: solo por detrás de Sinner, Djokovic y Zverev

La irrupción de Rafa Jódar ya es más que una realidad. Hace apenas dos meses, el español no era conocido por el aficionado general del tenis, pero rápidamente ha puesto su nombre en boca de todo el mundo. Tras conquistar Marrakech, llegar a las semifinales de Barcelona, y alcanzar los cuartos de final de Madrid y Roma, se esperan grandes cosas de la nueva joya de la raqueta en Roland Garros.

El madrileño disputará el Grand Slam parisino tras una gira de tierra batida exigente. Durante el último partido en Roma, ya se le vio desgastado, poco habituado a tanto ritmo de competición durante varias semanas. Cabe recordar que Jódar lleva compitiendo a nivel profesional desde hace muy poco, apenas unos meses, cuando decidió dejar la universidad.

Tras su espectacular desempeño sobre arcilla, Jódar ocupa ahora mismo la posición número 29 del ranking ATP. Una plaza que le permite ser cabeza de serie para Roland Garros y toparse con rivales más asequibles en las primeras rondas. Sin embargo, no le exhibe de cruzarse con un gran jugador en la primera semana. El gran problema será si el 'afortunado' es Sinner.

Jódar, en el Masters 1000 de Roma / EFE

Y es que el italiano es el máximo favorito para hacerse con el título. A día de hoy, parece muy difícil que alguien le haga sombra en cuanto a nivel. Como se vio en Roma, lo único que puede frenar al italiano es una lesión o un problema físico que le impida rendir con garantías. Si no es así, sumado a la ausencia de Alcaraz, Sinner lo tiene muy de cara para levantar su primer Roland Garros.

Tras Sinner, aparecen nombres como Zverev y Djokovic. El alemán es el segundo máximo favorito, según las casas de apuestas, para hacerse con el título. Sin embargo, no llega a la cita a su mejor nivel y su último enfrentamiento contra el italiano fue, cuanto menos, desastroso. La desigualdad reinó en la final de Madrid y decidió el resultado en menos de una hora.

Rafa Jódar, de los pocos tenistas que pueden hacer frente a Sinner / Chema Moya

Después aparece Nole, que no ha podido coger ritmo en la gira de tierra, ya que estuvo lesionado hasta el Masters 1000 de Roma y en la capital italiana perdió en su debut. Es una incógnita su estado físico y no está del todo asegurada su participación: existe la posibilidad de que el balcánico guarde energías para Wimbledon, el siguiente Grand Slam que se disputa tan solo un mes después.

Su segundo Grand Slam como profesional

Rafa Jódar y Joao Fonseca son los siguientes. Con el mismo porcentaje (3,57%), son los miembros de la nueva generación que aspiran a dar la sorpresa en París. Aunque el brasileño lleve mucho más tiempo en el circuito, Jódar ya ha sido capaz de superarle en el ranking. Ambos son de los pocos jugadores que pueden dar guerra en un hipotético duelo contra Sinner.

Las posibilidades de Jódar en Roland Garros pasarán por su estado físico y su capacidad de superar rondas con poco desgaste. Será su segundo Grand Slam como profesional, después de debutar por primera vez en el Open de Australia. Casper Ruud, Jakub Mensik, Ben Shelton y Daniil Medvedev son los nombres que siguen de cerca al madrileño como favoritos a alzarse con la Copa de los Mosqueteros.