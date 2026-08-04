Jódar: "Estoy contento con cómo he afrontado la final, pero no ha caído de mi lado"

El tenista español Rafa Jódar se mostró este lunes satisfecho con su participación en el Abierto de Washington pese a caer en la final ante el estadounidense Taylor Fritz y no aclaró las dudas sobre las molestias en la muñeca.

"Ha sido un gran torneo. He jugado cinco grandes partidos contra rivales muy exigentes, así que esta semana me va a ayudar mucho en mi desarrollo", aseguró Jódar en una rueda de prensa después del partido.

"Esto me da confianza y perspectiva, porque sé que si hago las cosas bien y de la manera adecuada, con una mentalidad positiva, podré ser más consistente y rendir bien también en los próximos torneos", añadió.

Fritz derrotó a Jódar por 7-6(2) y 6-4, en 1 hora y 49 minutos.

"Creo que estoy contento con cómo lo he afrontado, pero hoy no ha caído de mi lado. Intentaré trabajar en esos pequeños detalles para que me ayuden a mejorar en el futuro", explicó Jódar, tras lamentar que Fritz ha "jugado mejor" los puntos importantes.

En el tramo final del partido, Jódar sufrió una caída y requirió atención médica por molestias en la muñeca, aunque no aclaró si podrían afectar de alguna manera a su participación en el Abierto de Canadá, torneo que ya está en marcha en Montreal.

"Es muy reciente, ha pasado hace 30 minutos o una hora, espero que no sea nada grave", dijo en la rueda de prensa.

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La de Washington fue la segunda final de Jódar en el circuito y la primera de categoría 500, después de haber conquistado el torneo de Marrakech, de categoría 250, durante la gira de tierra batida.