TENIS
Jódar: "Estoy contento con cómo he afrontado la final, pero no ha caído de mi lado"
El tenista español se muestra satisfecho con su desempeño en el torneo pese a la derrota en la final ante Taylor Fritz
EFE
El tenista español Rafa Jódar se mostró este lunes satisfecho con su participación en el Abierto de Washington pese a caer en la final ante el estadounidense Taylor Fritz y no aclaró las dudas sobre las molestias en la muñeca.
"Ha sido un gran torneo. He jugado cinco grandes partidos contra rivales muy exigentes, así que esta semana me va a ayudar mucho en mi desarrollo", aseguró Jódar en una rueda de prensa después del partido.
"Esto me da confianza y perspectiva, porque sé que si hago las cosas bien y de la manera adecuada, con una mentalidad positiva, podré ser más consistente y rendir bien también en los próximos torneos", añadió.
Fritz derrotó a Jódar por 7-6(2) y 6-4, en 1 hora y 49 minutos.
"Creo que estoy contento con cómo lo he afrontado, pero hoy no ha caído de mi lado. Intentaré trabajar en esos pequeños detalles para que me ayuden a mejorar en el futuro", explicó Jódar, tras lamentar que Fritz ha "jugado mejor" los puntos importantes.
En el tramo final del partido, Jódar sufrió una caída y requirió atención médica por molestias en la muñeca, aunque no aclaró si podrían afectar de alguna manera a su participación en el Abierto de Canadá, torneo que ya está en marcha en Montreal.
"Es muy reciente, ha pasado hace 30 minutos o una hora, espero que no sea nada grave", dijo en la rueda de prensa.
La de Washington fue la segunda final de Jódar en el circuito y la primera de categoría 500, después de haber conquistado el torneo de Marrakech, de categoría 250, durante la gira de tierra batida.
- Contratiempo para los fichajes de Diomande y Rodri
- Nuevo revés en la vida privada de Nico Williams
- Vlahovic: decisión inminente
- El Manchester City exige al Real Madrid 75 millones de euros por Rodri
- Birmingham City - Barcelona, en directo hoy: partido amistoso de pretemporada, en vivo
- Lamine Yamal (19 años): 'Saliendo de Mataró, no estaba acostumbrado a convivir con gente de otro rango social. Desconecté de las clases, no estaba cómodo. En el colegio no estaba en mi sitio
- La reflexión de Wojciech Szczesny (36 años) sobre el tabaco: 'Fumar es terrible, pero es una adicción contra la que no estoy dispuesto a luchar
- El nuevo gesto de Julián Álvarez, más necesario que nunca para el Barça