Jódar ya conoce a su rival en Cincinnati: duelo con tintes de revancha

El calendario no da tregua a Rafa Jódar. Después de alcanzar las semifinales en el Masters 1.000 de Montréal, el tenista madrileño ya ha aterrizado en Cincinnati para afrontar su siguiente compromiso. Este mismo sábado debutará en el Masters 1.000 estadounidense ante un veterano como Denis Shapovalov.

El canadiense se impuso en primera ronda al francés Adrian Mannarino por un cómodo 6-1 y 6-4 y se enfrentará ahora al español, exento de esa primera ronda en calidad de duodécimo cabeza de serie. Será el segundo enfrentamiento oficial en partido oficial entre ellos, después de enfrentarse el pasado mes de febrero en la primera ronda del ATP 500 de Dallas. Entonces, la victoria fue para el americano con un contudente 6-1 y 6-2 en poco más de una hora de partido, en lo que fue el estreno de Jódar en un ATP 500.

Rafa Jódar, en el Masters 1000 de Montreal / ATP Tour

Pese a esa derrota, el madrileño sumó 25 valiosos puntos para colocarse en el puesto 117, el mejor ranking de su carrera. Tan solo unos meses después, ambos vuelven a cruzarse, aunque esta vez con el madrileño en una situación muy distinta: encaramado a la undécima posición del ranking mundial, a apenas 600 puntos de entrar en el Top-10. De conseguirlo, mejoraría un antiguo récord: habría pasado del número 100 al 10 en 160 días, 50 menos que lo que necesitó Boris Becker en 1985 para alcanzarlo.

Las ATP Finals, a tiro

Por otro lado, se encuentra muy cerca de clasificarse para las Nitto ATP Finals. Ahora mismo es séptimo en la carrera ATP (se clasifican los ocho primeros), primero en la clasificación de jóvenes, aunque las metas de Jódar pasan sólo por el siguiente partido. "Mi objetivo sigue siendo el mismo de principio de temporada: mejorar, descubrir todos los torneos en mi primer año en el circuito y jugar muchos partidos, si es posible gracias a los resultados. Eso es todo. No intento subir en el ranking, creo que eso es algo secundario y no es mi prioridad ni mi objetivo. Simplemente trato de divertirme en la pista y disfrutar de todos los torneos que son nuevos para mí", afirmó en Montréal.

Tras alcanzar la final en Washington, donde perdió ante el local Taylor Fritz, y las semifinales en Canadá, donde cayó ante otro estadounidense, Brandon Nakashima, Jódar aterriza en Cincinnati como uno de los favoritos, en ausencia de los dos máximos exponentes, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Será una última prueba de fuego para el joven tenista español, con vistas al US Open, cuarto y último Grand Slam del año, que tendrá lugar en apenas unas semanas.