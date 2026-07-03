Jódar se condena a base de errores y se despide de Wimbledon

Era una trampa camino al partido de octavos contra Sinner que todo el mundo esperaba y Rafa Jódar cayó de lleno en ella. El japonés Mochizuki llegaba a la cita de tercera ronda tras superar la fase previa y sin haberse dejado un solo set en las rondas anteriores y demostró su gran hacer en hierba, secundado también por los tantos y tantos errores que entregó Jódar hasta acabar cediendo (1-6, 7-6 (5), 6-4 y 6-4)

Más de cincuenta no forzados acabó cometiendo el tenista de Leganés, que pese a empezar el partido de una forma aplastante, fue dejando entrar poco a poco al japonés en partido hasta verse a remolque a partir del tercer set. Vulnerabilidad absoluta en los servicios y oportunidades constantes desde el resto, en un duelo que acabó con ambos fundidos por el desgaste.

Jódar en el partido contra Mochizuki / EFE

Hasta siete turnos acabó dejando escapar Rafa, firmando números demasiado elevados sobre hierba, incluso jugando ante un Mochizuki que también fue muy débil con su saque. Precipitado al resto en busca de golpes ganadores que le devolvieran lo que cedía una y otra vez al saque, el tenista español acabó muriendo ahogado por sus propios errores ante un Mochizuki, que animado por Naomi Osaka en la grada, se movía con la reserva encendida por la pista.

Y eso que el inicio fue un guion que nada tuvo que ver con el resto del partido, con el español imponiendo su tenis agresivo y sus golpes para apuntarse la primera manga en apenas 28 minutos. De igual manera empezó también el segundo set, aunque tras volver a romper el saque del jugador japonés, dejó escapar el suyo también y todo cambió.

Los breaks se fueron sucediendo entre uno y otro y la resolución en el 'tie break' dejó claro que Mochizuki tenía mucho qué decir en el partido. El japonés igualó el encuentro y se alzó en confianza, en contraposición con un Jódar que al que le empezó a costar ver el guion que tenía que adoptar.

Mochizuki se dedicó a jugar todo dentro de pista y se fue apoyando en los fallos del español, que cada vez que volvía a acercarse en el marcador, dejaba escapar de nuevo la posibilidad de ponerse por delante.

Sucedió en el tercero y de igual manera en el cuarto, donde tras solventar la desventaja que llevaba de inicio, dejó escapar su saque con una suma de fallos que fueron demasiado. Tantas opciones tuvo Mochizuki, que al final no dejó escapar la última.

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