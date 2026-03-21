Jódar es un cohete en Miami y Davidovich se estrella en su debut

Rafa Jódar sigue sorprendiendo al mundo del tenis. A sus 19 años, el español ya está en tercera ronda del Masters 1000 de Miami, tan solo unos pocos meses después de que decidiera dedicarse a este deporte de manera profesional. Además, lo hizo de manera apabullante, derrotando al australiano Aleksandar Vukic por 6-1 y 6-2 en menos de una hora de encuentro.

La baja de Lorenzo Musetti del torneo dio la posibilidad al jugador australiano de presentarse en la segunda ronda como 'Lucky Loser'. Una oportunidad de oro que no desaprovechó Jódar para lograr el mejor resultado de su carrera en un Masters 1000. Los primeros minutos fueron igualados, pero a la que el español se enchufó, fue un absoluto torbellino en Miami.

En la próxima ronda, el madrileño se verá las caras con el argentino Tomás Martín Etcheverry, que superó en dos tie-breaks a Zizou Bergs. En caso de que Jódar ganara, se metería en los octavos de final de Miami y escalaría hasta la posición número 76 del ranking. Cabe recordar que hace muy poco que entró en el club selecto del 'top 100', por lo que su ascenso está siendo meteórico.

Davidovich, KO

No todas las noticias que nos llegan de Estados Unidos son buenas. Y es que Alejandro Davidovich cayó inesperadamente contra el francés Quentin Halys en su debut en Florida. Una derrota dura para el malagueño, al que no se le da especialmente bien este torneo. De hecho, el año pasado tan solo ganó un partido para ceder ante un Frances Tiafoe favorito.

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Sin embargo, el que tenía todas las papeletas para pasar de ronda en esta edición era el español. Davidovich no fue capaz de romper el servicio del jugador galo en todo el partido. Con una desconexión le bastó a Halys para descolocar totalmente a su rival y llevarse un triunfo inesperado. De esta forma, Davidovich dice adiós a la gira de pista dura e iniciará la de tierra batida.