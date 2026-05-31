Jódar-Carreño, choque generacional español en Roland Garros

Rafa Jódar y Pablo Carreño se miden en los octavos de final de Roland Garros (13 horas aproximadamente). Un duelo español totalmente inesperado, pero más que merecido viendo el nivel que han mostrado ambos durante la semana. 15 años separan a los dos talentos del país, que lucharán por un puesto en la antepenúltima ronda de un Grand Slam que no deja de sorprender.

Empezando por Jódar, al madrileño no le está temblando el pulso por ser su primer Roland Garros. Juega con descaro y personalidad, como lleva haciéndolo los últimos meses, en los que ha emergido como la gran sensación del tenis mundial. El español tuvo que ganar en cinco sets al estadounidense Alex Michelsen, en un duelo que se alargó hasta las cuatro horas y cuarto.

Todos los rivales son duros en Roland Garros, como se está demostrando en los partidos de los favoritos, pero Jódar está exhibiendo un gran nivel tanto tenístico como físico. Y las energías con las que llegue a las últimas rondas del torneo serán decisivas para que luche o no por grandes resultados. Las derrotas de Sinner y Djokovic hacen soñar a todos los tenistas vivos en el cuadro, incluido Rafa.

Rafa Jódar se enfrenta a Pablo Carreño en los octavos de final de Roland Garros 2026 / EFE

De hecho, Jódar es uno de los favoritos ahora mismo para hacerse con el título de Roland Garros. Unas predicciones algo precipitadas, pero basadas en los resultados del español de las últimas semanas. Ahora, su rival es Pablo Carreño, un tenista al que conoce muy bien. "Cuando fui sparring en la Copa Davis, él estaba en el equipo", confirmó en rueda de prensa.

El caso de Carreño es todavía más especial. ¿Quién se iba a imaginar que llegaría a octavos de final de Roland Garros? Y no es porque no tenga nivel, ya que ha demostrado ser un excelente tenista a lo largo de su carrera. De hecho, ha estado hasta en tres ocasiones más en los octavos parisinos, en los años 2017, 2020 y 2021. En los dos primeros, fue capaz de llegar a cuartos.

Pablo Carreño, en Roland Garros / MOHAMMED BADRA

Debido a la gran cantidad de lesiones en los últimos años, Pablo se vio obligado a deambular por el circuito Challenger para sumar puntos. Sin embargo, cuando está sano, es un rival muy difícil de superar, sobre todo en la superficie de tierra batida. Muchos no recuerdan que Carreño fue capaz de arrebatarle una medalla olímpica a Novak Djokovic en el año 2021.

El próximo obstáculo: Zverev

Carreño ha dejado por el camino a Jiri Lehecka (uno de los cabezas de serie para el torneo), Thanasi Kokkinakis (que se retiró en el tercer set) y Thiago Tirante. Solo se ha dejado dos sets por el camino y llega en un gran estado físico a la cita, su principal problema en los últimos años. Por tanto, será un reto duro para Rafa Jódar, ya que Pablo tiene experiencia de sobra.

El rival del ganador español en cuartos de final será, salvo sorpresa, Alexander Zverev. El alemán es el máximo favorito para hacerse con el título de Roland Garros y tendrá que vencer a un español por el camino si quiere lograrlo. Antes deberá derrotar a Jesper de Jong en octavos. Luego llegarán los problemas. Porque enfrentarse a un español siempre es sinónimo de batalla.