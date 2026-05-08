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Jódar - Borges hoy en directo: Última hora y resultado de la segunda ronda del Masters 1000 de Roma
Sigue en directo el debut de Rafa Jódar contra Nuno Borges en Roma
Última hora y resultado en vivo del partido entre Rafa Jódar y Nuno Borges de la segunda ronda del Masters 1000 de Roma.
JÓDAR 2-3 BORGES* | 1er SET (0-0)
Juego para Borges, que está más cómodo en estas condiciones de momento.
30-40
JÓDAR 2-3 BORGES* | 1er SET (0-0)
Ahora sí consigue apretar con la derecha cortada.
15-40
JÓDAR 2-3 BORGES* | 1er SET (0-0)
Le cuesta a Jódar desde el resto. No encuentra el 'feeling' con la bola.
JÓDAR* 1-3 BORGES | 1er SET (0-0)
¡Juego para Jódar! Sigue ahí en el set.
40-30
JÓDAR* 1-3 BORGES | 1er SET (0-0)
Otro buen saque y Rafa se anima.
30-30
JÓDAR* 1-3 BORGES | 1er SET (0-0)
¡Ahora sí! Buen saque de Rafa que no vuelve.
15-30
JÓDAR* 1-3 BORGES | 1er SET (0-0)
Doble falta del madrileño...
15-15
JÓDAR* 1-3 BORGES | 1er SET (0-0)
Buen revés cruzado de Jódar después de perder el primer punto.
JÓDAR 1-2 BORGES* | 1er SET (0-0)
¡Juego para Borges! Confirma el break sorprendentemente.
JÓDAR 1-2 BORGES* | 1er SET (0-0)
Falla con el intento de derecha Jódar. Pues será deuce.
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