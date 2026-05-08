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Jódar - Borges hoy en directo: Última hora y resultado de la segunda ronda del Masters 1000 de Roma

Sigue en directo el debut de Rafa Jódar contra Nuno Borges en Roma

Rafa Jódar, la nueva estrella española en el tenis

Rafa Jódar, la nueva estrella española en el tenis / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa

Iker Kind

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Última hora y resultado en vivo del partido entre Rafa Jódar y Nuno Borges de la segunda ronda del Masters 1000 de Roma.

Partido del Masters 1000 de Roma
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