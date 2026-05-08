Jódar - Borges hoy en directo: Última hora y resultado de la segunda ronda del Masters 1000 de Roma

Última hora y resultado en vivo del partido entre Rafa Jódar y Nuno Borges de la segunda ronda del Masters 1000 de Roma.

Partido del Masters 1000 de Roma

JÓDAR 2-3 BORGES* | 1er SET (0-0) Juego para Borges, que está más cómodo en estas condiciones de momento.

30-40 JÓDAR 2-3 BORGES* | 1er SET (0-0) Ahora sí consigue apretar con la derecha cortada.

15-40 JÓDAR 2-3 BORGES* | 1er SET (0-0) Le cuesta a Jódar desde el resto. No encuentra el 'feeling' con la bola.

JÓDAR* 1-3 BORGES | 1er SET (0-0) ¡Juego para Jódar! Sigue ahí en el set.

40-30 JÓDAR* 1-3 BORGES | 1er SET (0-0) Otro buen saque y Rafa se anima.

30-30 JÓDAR* 1-3 BORGES | 1er SET (0-0) ¡Ahora sí! Buen saque de Rafa que no vuelve.

15-30 JÓDAR* 1-3 BORGES | 1er SET (0-0) Doble falta del madrileño...

15-15 JÓDAR* 1-3 BORGES | 1er SET (0-0) Buen revés cruzado de Jódar después de perder el primer punto.

JÓDAR 1-2 BORGES* | 1er SET (0-0) ¡Juego para Borges! Confirma el break sorprendentemente.