¡Jódar se baja de Queen's y peligra Wimbledon!

Rafa Jódar no disputará el torneo de Queen's. Así lo ha anunciado el torneo londinense a través de sus canales oficiales. El motivo de su ausencia son unos problemas en el abdominal, que le impedirán estar en la primera cita de la gira de hierba. No se han dado más detalles acerca de la gravedad de la lesión, por lo que su presencia en Wimbledon queda totalmente en el aire.

El madrileño tenía previsto su debut para este martes en Londres, donde su rival iba a ser el peruano Ignacio Buse. Sin embargo, el propio torneo ha desvelado los horarios de la próxima jornada y no incluyen a Jódar, que será sustituido en el cuadro por el estadounidense Marcos Giron.

"Sintiéndolo mucho no voy a poder jugar esta semana en Queens. En los últimos entrenamientos he sentido un dolor en la zona abdominal y, tras valorarlo con especialistas, parar es la mejor decisión para poder volver a competir pronto" escribió el tenista en sus redes sociales para dar explicaciones sobre su baja.

Revés importante para las aspiraciones del madrileño en la recién inaugurada gira de hierba, que iba a ser su primera toma de contacto con una superficie en la que apenas jugó diez partidos en su etapa júnior.

En el calendario teórico de Jódar, la idea era jugar también en Eastbourne la próxima semana como última preparación antes de la llegada de Wimbledon, con la incógnita ahora también de ver si se podrá cumplir con lo establecido antes de este contratiempo físico.

El madrileño afrontaba con mucha ilusión la cita en Queen's, con el objetivo de continuar la buena racha tras una gira de tierra impresionante que culminó con los cuartos de final en Roland Garros. “No he jugado mucho en hierba, pero me estoy sintiendo muy bien. Estoy muy contento por cómo está yendo la preparación y estoy haciendo todo lo posible para que el debut vaya bien. Voy a ir partido a partido y a coger experiencia para adaptarme a esta superficie”, aseguró el de Leganés en la previa, dejando claro que no tenía ni se intuía problema alguno en su cuerpo.

Todo apunta a una dolencia en los entrenos previos a su debut, por lo que habrá que estar atento ahora a si todo queda en un susto o si la lesión le obligará a parar más allá de este torneo de Queen's.