Jódar - Arnaldi en directo: Tercera ronda del Masters 1000 de Roma hoy en vivo

LOS NÚMEROS DE JÓDAR

Jodar tiene un récord de 13-2 en tierra batida en su carrera a nivel de circuito, tras ganar el título en Marrakech y llegar a semifinales en Barcelona (donde perdió contra Fils) y cuartos de final en Madrid (donde perdió contra el número 1, Sinner).

El joven de 19 años es cabeza de serie en un torneo ATP Tour por primera vez y tiene un récord de 12-1 contra jugadores fuera del Top 50 del circuito esta temporada, con su única derrota ante el número 63, Atmane, en la segunda ronda de Acapulco.