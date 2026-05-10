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TENIS
Jódar - Arnaldi en directo: Tercera ronda del Masters 1000 de Roma hoy en vivo
Sigue en directo el partido de Rafa Jódar en el Masters 1000 de Roma
Última hora y resultado en vivo del partido entre Rafa Jódar y Matteo Arnaldi de la tercera ronda del Masters 1000 de Roma.
LOS NÚMEROS DE JÓDAR
Jodar tiene un récord de 13-2 en tierra batida en su carrera a nivel de circuito, tras ganar el título en Marrakech y llegar a semifinales en Barcelona (donde perdió contra Fils) y cuartos de final en Madrid (donde perdió contra el número 1, Sinner).
El joven de 19 años es cabeza de serie en un torneo ATP Tour por primera vez y tiene un récord de 12-1 contra jugadores fuera del Top 50 del circuito esta temporada, con su única derrota ante el número 63, Atmane, en la segunda ronda de Acapulco.
DÍA DE JÓDAR
Buenas noches. Más allá del Clásico del fútbol español también hay tenis esta noche con Rafa Jódar en busca de los octavos de final en el Masters 1000 de Roma.
Tras su paso brillnte por Barcelona y Madrid, el madrileño quiere seguir maravillando al mundo y afianzar su posición de cabeza de serie para Roland Garros, lo que sería un éxito total.
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