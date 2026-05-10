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Jódar - Arnaldi en directo: Tercera ronda del Masters 1000 de Roma hoy en vivo

Sigue en directo el partido de Rafa Jódar en el Masters 1000 de Roma

Jódar en su debut en Roma

Jódar en su debut en Roma / EFE

Albert Briva

Albert Briva

Última hora y resultado en vivo del partido entre Rafa Jódar y Matteo Arnaldi de la tercera ronda del Masters 1000 de Roma.

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