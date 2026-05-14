Jódar alucina en Roma: suspenden su partido por el Inter

El duelo entre Rafa Jódar y Luciano Darderi tuvo de todo. Las lluvias retrasaron la celebración de los encuentros durante la jornada y obligaron a que el español saltara a pista a altas horas de la noche. Alrededor de las once de la noche fue cuando empezó un choque que finalizó a las dos de la madrugada en el Foro Itálico. Incluso hubo una interrupción durante el partido.

El juez de silla interrumpió el juego en la Pista Central por un problema técnico con el sistema de ojo de halcón. "El partido se reanudará en cuanto reinicien el sistema", comentó. El motivo era evidente: el humo de las bengalas procedente del estadio en el que el Inter de Milán se proclamó campeón de la Supercopa italiana contra la Lazio.

Los aficionados empezaron a festejar la victoria en las inmediaciones del estadio y perjudicaron el espectáculo tenístico en Roma. Jódar mandaba en ese momento por 6-5 en el primer set y acabaría perdiéndolo en el tie-break. La distancia entre el Estadio Olímpico y el Foro Itálico es de menos de un kilómetro, por lo que el viento expandió la cortina de humo.

Entre el humo de las bengalas y los fuegos artificiales que invadieron el cielo de Roma cuando el Inter levantó el título, la dificultad para respirar y ver bien de los tenistas era evidente. Hasta 20 minutos en reanudar el choque, que ya de por sí había empezado tarde. De hecho, la organización estuvo cerca de suspender el partido y programarlo para el día siguiente.

Rafa Jódar, durante el partido en Roma / RICCARDO ANTIMIANI

Cuando se desvaneció la niebla artificial, el juego se reanudó y benefició a Darderi, que acabó llevándose el primer set. Antes, el italiano se había quejado al juez de silla de haber cometido una doble falta por la poca visibilidad en la pista. Por el otro lado, a Jódar le tocaba remontar un partido que se había puesto muy difícil. Ya se había superado la medianoche.

Rosco final

En otro maratoniano set, el español igualó el encuentro, rompiendo el saque de su rival antes de que se llegara a otro tie-break (7-5). Incluso salvó dos bolas de partido por el camino. Sin embargo, de poco sirvió, ya que las fuerzas para otra manga eran nulas y así se demostró. Darderi le metió un rosco final (6-0), cuando el partido no había podido ser más igualado durante las dos horas anteriores.

"Es la mejor victoria de mi carrera. Rafa es un tenista increíble, que juegue así siendo tan joven... Tuve mis opciones en el segundo set, él hizo un tenis alucinante, pero seguí luchando", comentó Darderi después del partido. El tenista italiano está en semifinales después de haber ganado a Zverev y a Jódar en los dos últimos partidos, metiéndoles a ambos un rosco en el set definitivo.