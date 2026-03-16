Jim Courier, exnúmero uno del tenis, sobre la derrota de Alcaraz: "No pensé que lo haría así"

La victoria de Daniil Medvedev sobre Carlos Alcaraz en las semifinales de Indian Wells sigue dejando análisis entre los grandes nombres del tenis. El ruso puso fin a la racha invicta del murciano en 2026 con una actuación muy sólida que le permitió meterse en la final del primer Masters 1000 de la gira americana.

Uno de los que siguió el partido con especial atención fue Jim Courier, ex número uno del mundo y ganador de cuatro títulos de Grand Slam, que ahora ejerce como analista para Tennis Channel. El estadounidense quedó especialmente impresionado por el nivel que mostró Medvedev durante todo el encuentro.

“Estuvo increíble. Ya ha ganado dos torneos este año y creo que está jugando mejor que nunca”, aseguró Courier, destacando el gran momento que atraviesa el ruso en este inicio de temporada.

El extenista norteamericano explicó que esperaba un planteamiento agresivo por parte de Medvedev, aunque le sorprendió la precisión con la que ejecutó su plan de juego ante Alcaraz. “Me sorprendió su agresividad, sobre todo. Sabía que iba a jugar así desde el principio del partido, pero no pensé que lo haría tan bien”, comentó.

EL MURO RUSO

Para Courier, uno de los aspectos más llamativos del partido fue la consistencia del ruso durante los intercambios, algo que terminó desactivando el juego del español. “No falló ni un solo golpe. O al menos no tantos como esperaba”, añadió entre risas.

Medvedev en su partido ante Alcaraz / EFE

En su análisis, el estadounidense también destacó la evolución que ha mostrado Medvedev en los últimos meses, especialmente en su forma de afrontar los puntos con más iniciativa. “Daniil ha mejorado muchísimo en los últimos seis meses. Ha estado trabajando en ser más agresivo, especialmente con su derecha”, explicó.

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Esa evolución se reflejó claramente en el duelo ante Alcaraz, donde el ruso fue capaz de mantener un equilibrio entre agresividad y control que terminó resultando decisivo. “Se notó en este partido. Fue realmente efectivo”, concluyó Courier, subrayando el gran nivel que mostró Medvedev para frenar al jugador más en forma del circuito y avanzar a la final de Indian Wells.