Jim Courier y su dura reflexión sobre Alcaraz: "Es un kamikaze"

Carlos Alcaraz, contra todo pronóstico, se despidió a las primeras de cambio del Masters 1000 de París tras caer en segunda ronda contra Cameron Norrie. A pesar de que el murciano venía de nueve finales consecutivas en sus últimos torneos, el número uno pagó cara su falta de ritmo ante un rival que hizo un partido prácticamente perfecto en La Défense Arena.

Era de esperar que las primeras críticas hacia el juego del murciano no tardaran en llegar. Muchos han esperado a que Carlos cayera para poder dar su opinión sobre el número uno, que a pesar de caer en París tiene muchos números de terminar 2025 en lo más alto del ranking. Quien no se ha mordido la lengua hablando del estilo de juego de Alcaraz ha sido Jim Courier, también exnúmero uno, que valoró la derrota de Carlos en Tennis Channel.

"En el fondo, es parte de su estilo. Es un kamikaze"

El estadounidense puso el foco en el agresivo estilo de juego de Carlos para explicar su derrota en París: "Si hay algo que nos fascina de Alcaraz es su toma riesgos en partidos como este", explicó. "Amamos su imprevisibilidad, amamos la forma en la que sube a la red contra todo pronóstico cuando está jugando un tenis de tan alto riesgo y normalmente le funciona, pero en un día como hoy, 54 errores no forzados, esto lleva a conceder más de dos sets a su oponente", analiza Jim Courier, cuatro veces ganador de Gran Slams.

Courier va más allá en su análisis: "En el fondo, es parte de su estilo. Es un kamikaze", reconoce el extenista. "Se sube a la red contra alguien a quien no tienes que enfrentarte así, un tipo que no va a realizar muchos golpes ganadores desde la línea de fondo. Pero esta es la experiencia de Alcaraz. Hay días muy buenos y días como el de hoy. Hacía mucho tiempo que no tenía días así. Ahí es donde nos pilló desprevenidos", reflexiona el estadounidense.

Una vez superado el mal trago de París, Carlos Alcaraz se prepara para afrontar las ATP Finals en Turín. Jannik Sinner podría recuperar el número uno si logra vencer en el Masters 1000, pero Alcaraz lo recuperaría en la Copa de Maestros si consigue ganar tres partidos en la primera fase o consigue llegar a la final. En el horizonte, la Copa Davis para cerrar un 2025 de ensueño que, seguramente, se cerrará con el murciano en lo más alto del ranking por segunda vez en su corta pero impresionante carrera.