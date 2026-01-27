Jim Courier hace desvelar a Alcaraz sus trucos con la raqueta en público

Más allá del de Carlos Alcaraz el gran nombre de este Open de Australia está siendo el de Jim Courier. El ex tenista americano, campeón de cuatro Grand Slams, es el encargado de hacer las entrevistas a pie de pista en los partidos de la Rod Laver Arena, dejando momentos únicos.

Junto a Alcaraz, Courier trata día a día en sacar alguna declaración especial o algún gesto divertido, haciendo lo propio tras el partido de cuartos ante Alex De Miñaur.

Esta vez, le tocó mostrar sus trucos con la raqueta al tenista español, que exhibió su habilidad más desconocida con raqueta en mano.

El tenista español cogió la raqueta sin dudarlo y se puso ante la cámara a darle vueltas sobre su mano, en un gesto ya habitual en él durante partidos y entrenamientos.

Más allá de la anécdota de la raqueta, Courier también le sacó unas bonitas palabras sobre su familia. En especial, a su padre.

"Era su sueño cuando jugaba al tenis... y estoy muy orgulloso de verlo cumplir su sueño conmigo" explicó Carlitos en referencia a Carlos, que miraba orgulloso desde el palco de arriba de los jugadores.

Más allá de su buen hacer en pista, Alcaraz volvió a demostrar que es un genio también fuera de ella.