Jean-Claude Álvarez, experto en dopaje, clama por el Caso Sinner: "Espero que hayan analizado su cabello"

El mundo del tenis descansa con unas merecidas vacaciones hasta que llegue nuevamente el inicio de la actividad con la llegada de 2026. Pese a ello, el gran caso extradeportivo del año sigue coleando. Es el positivo en Clostebol de Jannik Sinner, que fue sancionado este pasado mes de febrero durante tres meses sin poder jugar un solo torneo.

Una sanción que para muchos fue insuficiente pese a las explicaciones del italiano, que relató como de manera involuntaria su fisioterapeuta le contaminó a través de una herida.

Explicación que tampoco convence a Jean-Claude Álvarez, profesor de toxicología y experto en casos de dopaje, quien en una entrevista al medio 'Le Point' ha asegurado que sigue viendo irregularidades en la resolución del caso.

"El caso Sinner supone un verdadero problema para la equidad en el deporte", afirma Alvarez, que asegura que el italiano debería haber sido sometido a un estudio amplio de su cabello.

"Si bien la orina puede proporcionar una instantánea en un momento dado, todas las sustancias ingeridas se acumulan en el cabello. Por lo tanto, si un atleta toma clostebol regularmente, su cabello estará muy contaminado. Si solo ha estado expuesto esporádicamente, las concentraciones serán muy bajas o inexistentes" explicó el francés.

UN CASTIGO DÉBIL

Para Jean-Claude Alvarez, la sanción al italiano fue muy débil viendo la gravedad del asunto. "Debería haber sido suspendido y no haber jugado durante cinco meses. Ya no debería ser el número uno del mundo, sino el vigésimo. Durante cinco meses, no debería haber podido jugar ni ganar torneos mientras enfrentaba una sanción por dopaje pendiente. Espero que la AMA apele. Simplemente ya no entiendo sus reglas" mencionó al respecto.

Sinner celebra ante Alcaraz / AP

Además, para añadir precedentes al asunto, habló sobre la sanción a Simona Halep, a quien la defendió. "Con Simona Halep, hemos solicitado una suspensión cinco o seis veces, y siempre nos la han denegado. De hecho, fue ella quien me alertó sobre el caso Sinner. Está furiosa y no entiende este doble rasero. Cree que es por ser mujer, por ser rumana y por no tener poder" aseguró.