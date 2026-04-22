Jannik Sinner, sobre la lesión de Alcaraz: "Espero que esté en Roland Garros"

Jannik Sinner es el gran atractivo de esta edición del Mutua Madrid Open. Las ausencias de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic sitúan al italiano como el máximo favorito a hacerse con el trofeo y con la posibilidad de abrir ventaja en la pelea por el número uno. Además, se convertiría en el primer tenista de la historia en conquistar cinco Masters 1000 de manera consecutiva.

El italiano, que se encuentra en Madrid desde hace unos días, estuvo presente en la gala de los Premios Laureus, donde pudo verse con su máximo rival, Carlos Alcaraz, quien fue galardonado como 'Deportista del Año'. Con su debut programado para el próximo viernes, Sinner concedió una entrevista a 'El Mundo', donde habló sobre la lesión del murciano y su evolución en este inicio de curso.

"El tenis necesita a Carlos y yo también necesito verle en el cuadro. Esa es la verdad. Es un poco diferente cuando él no está aquí. Verle lesionado no es lo que quiero y espero que vuelva lo antes posible. Especialmente espero que esté en Roland Garros. Pero el tenis también es así. Espero que nuestras carreras sean muy largas y a veces voy a saltarme algunos torneos y él a veces va a saltarse algunos. El deporte también tiene esa cara", comentó el número uno.

Sinner y Alcaraz tras la final en Montecarlo / EFE

Aunque charlaron en los Premios Laureus, el murciano no le dio detalles sobre su lesión. "No, no, es algo muy personal, muy privado. Todos pudimos ver que llevaba una férula de inmovilización y que estaba lesionado, pero no hablamos sobre ello", reconoció. Y es que, por muy amigos que sean, es evidente que se ocultan información relacionada con el mundo del tenis.

"Obviamente no hablamos de todo. También es normal. No hablamos de temas desde un punto de vista personal. Hablamos de cosas generales y siempre es agradable pasar tiempo con Carlos. Es un chico muy amable, siempre lo ha sido. Pero hay cosas que los dos preferimos guardarnos para nosotros", dijo Sinner.

El italiano volverá a jugar en España dos años después. En la pasada edición, no pudo participar en el torneo por la sanción por dopaje que le aplicó la ATP. "Veo que los aficionados tienen mucha pasión y que puedo tener una buena conexión con el público. Entiendo que esa relación viene de Carlos y de la amistad que tenemos fuera de la pista. La gente se da cuenta de que es algo bonito y positivo, que no es impostado. A él le pasa lo mismo en Italia".

Sinner ha evolucionado mucho en la tierra batida y conquistó su primer gran título en esta superficie en el Masters 1000 de Montecarlo, donde venció precisamente a Carlos Alcaraz. "En los últimos meses he trabajado mucho el saque, me he centrado en ello y sigo haciéndolo. La evolución debe seguir siempre, no hay una línea de meta".

Todo preparado en la Caja Mágica para vivir el mejor de tenis de Sinner y de los demás tenistas que estarán en Madrid. Pocos parecen capaces de hacer sombra al italiano, que podría hacer historia del tenis si vuelve a ganar un torneo. Jugadores como Alexander Zverev o Arthur Fils intentarán ponerle las cosas complicadas.