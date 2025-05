Jannik Sinner y su impactante cambio físico tras su sanción

El Masters 1.000 de Roma arrancó esta semana en la capital italiana con todas las miradas puestas en Jannik Sinner. El tenista local, después de tres meses fuera de los circuitos por su sanción por dopaje, reaparecerá en el Foro Itálico este sábado.

El tenista de San Cándido fue suspendido el pasado mes de febrero por un positivo en Clostebol mientras disputaba Indian Wells. Pese a que el italiano siempre defendió que que los positivos respondían al despiste de su exfisioterapeuta, acabó "aceptando un período de inelegibilidad de tres meses por una violación de las reglas antidopaje", tal y como indicó la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en un comunicado.

La sanción impedía a Sinner pisar una pista de tenis por lo que el número 1 ha dedicado estos tres meses a entrenar en el gimnasio. El trabajo ha quedado reflejado en su físico, con una musculatura más desarrollada tanto en el tren inferior como en el superior, que ha sorprendido en su aparición en las pistas romanas.

El italiano ha sacado provecho a este período sin poder empuñar una raqueta, trabajando en un físico que había sido criticado a menudo por su falta de tono muscular. El tenista, de 1.91 de altura, había mostrado siempre una aspecto delgado, que empezó a cambiar en las últimos meses, incluso antes de la sanción.

Sinner disputó su último partido el pasado mes de enero, en la final del Open de Australia en el que se llevó el título. Desde entonces no había tenido presencia en las pistas, hasta Roma, donde fue recibido por los aficionados con una sonora ovación en el Foro Itálico durante su primer entrenamiento. El primer cabeza de serie en este torneo compartió pista con el checo Jiri Lehecka, número 38 del mundo, en una sesión de poco más de hora y media en la que simularon un partido que finalizó con un resultado de 6-4, 2-3 en un set reducido y 7-4 en el 'tie-break' final a favor del checo.

Sin miedo

En su primera comparecencia en rueda de prensa, el italiano afirmó que no tiene "miedo de salir a la pista, simplemente estoy contento. Creo que hemos hecho todo lo posible estos meses para estar lo suficientemente frescos y ya veremos". "Para mí es una buena noticia que esta historia haya terminado. No quería hacer ese trato al principio, pero a veces tenemos que elegir lo que es mejor para nosotros en un mal momento y ahora estoy muy feliz de volver a jugar al tenis. Casi no hablé con nadie. Solo hablé con Draper y Sonego. Aunque cuando me suspendieron, recibí mensajes de muchos jugadores", explicó.

Este viernes realizó su última sesión de preparación antes de su debut, con Francisco Cerúndolo, como compañero de batalla. Una sesión que también contó con un amplio seguimiento de aficionados, a los que Sinner atendió antes de disputar un set contra el argentino.