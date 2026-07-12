Jannik Sinner - Alexander Zverev en directo: final de Wimbledon hoy en vivo

ZVEREV, A DAR EL GOLPE

Por su parte, Alexander Zverev busca prolongar su momento histórico después de conquistar el mes pasado en Roland Garros el primer título de Grand Slam de su carrera. El alemán aspira ahora a encadenar un segundo grande de forma consecutiva y convertirse en el primer jugador de la Era Open que gana su segundo título de Grand Slam inmediatamente después de estrenar su palmarés en un major.

Una victoria en Wimbledon convertiría a Zverev en el séptimo tenista de la Era Open capaz de conquistar Roland Garros y Wimbledon en una misma temporada. Además, sería el tercer alemán de la historia en ganar múltiples títulos individuales de Grand Slam.

En caso de levantar el trofeo en el All England Club, Zverev se convertiría también en el 24.º campeón del cuadro individual masculino de Wimbledon en la Era Open y en el 67.º campeón de la historia del torneo.