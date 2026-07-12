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Jannik Sinner - Alexander Zverev en directo: final de Wimbledon hoy en vivo
Sigue en directo la final de Wimbledon 2026 entre Sinner y Zverev
Última hora y resultado en vivo de la final de Wimbledon 2026 entre Jannik Sinner y Alexander Zverev.
ZVEREV, A DAR EL GOLPE
Por su parte, Alexander Zverev busca prolongar su momento histórico después de conquistar el mes pasado en Roland Garros el primer título de Grand Slam de su carrera. El alemán aspira ahora a encadenar un segundo grande de forma consecutiva y convertirse en el primer jugador de la Era Open que gana su segundo título de Grand Slam inmediatamente después de estrenar su palmarés en un major.
Una victoria en Wimbledon convertiría a Zverev en el séptimo tenista de la Era Open capaz de conquistar Roland Garros y Wimbledon en una misma temporada. Además, sería el tercer alemán de la historia en ganar múltiples títulos individuales de Grand Slam.
En caso de levantar el trofeo en el All England Club, Zverev se convertiría también en el 24.º campeón del cuadro individual masculino de Wimbledon en la Era Open y en el 67.º campeón de la historia del torneo.
SINNER, A POR EL QUINTO
Jannik Sinner, intratable número uno, busca defender una corona de Wimbledon que supondría el quinto Grand Slam de su carrera.
Tras fallar en París de manera sorprendente, el italiano tiene ahora en Londres la oporunidad de sumar su primer grande del año y reducir así la distancia con Alcaraz, que es ahora de 7-4 para el español en su particular carrera en títulos de Grand Slam.
Sin haber conquistado la tierra de París, Sinner quiere sumar este nuevo triunfo en hierba a los títulos del Open de Australia 2024 y 2025, al US Open 2024 y al Wimbledon 2025.
FINAL DE WIMBLEDON
Muy buenas tardes. En menos de una hora dará inicio la gran final de Wimbledon 2026 entre Jannik Sinner y Alexander Zverev. Un título que puede valer mucho más que eso.
Oportunidades y obligaciones para ambos que analizamos desde ya en lo que se presume como la mejor final posible contando con la baja de Alcaraz.
¡Empezamos!
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