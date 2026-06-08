Jannik Sinner (24 años): "Desayuno yogur griego, pan integral con miel o mermelada y frutos secos antes de entrenar. En la cancha, en lugar de plátanos llevo zanahorias crudas"

Jannik Sinner es una de las mayores estrellas del tenis a nivel mundial gracias a una combinación de talento, disciplina y una preparación física meticulosa que le ha llevado a competir frente a los más grandes.

Detrás de sus éxitos en las pistas, eso sí, también hay una estrategia nutricional cuidadosamente diseñada para maximizar el rendimiento y la recuperación física en el terreno de juego.

El tenista italiano comienza sus jornadas de entrenamiento con un desayuno equilibrado compuesto por yogur griego, pan integral con miel o mermelada y frutos secos. Una combinación que le aporta hidratos de carbono, proteínas y grasas saludables para afrontar sus exigentes sesiones de trabajo físico y técnico.

Sin embargo, uno de los hábitos que más llama la atención de los aficionados tiene lugar durante sus partidos.

Sinner en rueda de prensa / EFE

Mientras muchos deportistas recurren a los tradicionales plátanos para recuperar energía, Sinner apuesta por las zanahorias crudas. Un alimento que se ha convertido en una de sus señas de identidad hasta el punto de inspirar a un grupo de seguidores conocidos como los 'Carota Boys', en referencia a la palabra italiana para 'zanahoria'.

En cuanto a su alimentación diaria, gira en torno a carbohidratos complejos como pasta, arroz y avena, acompañados de proteínas magras procedentes del pollo, el pescado o el pavo.

El deportista también le da una enorme importancia a la hidratación y a la recuperación después de los encuentros, momento en el que suele recurrir a batidos con fruta y proteínas.

A pesar de la estricta disciplina que exige el deporte de élite, Sinner tiene claro que nunca va a renunciar a los caprichos. La pizza, el sushi o el fish and chips forman parte de sus excepciones ocasionales, sobre todo cuando queda con amigos y familiares.