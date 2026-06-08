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Jannik Sinner (24 años): "Desayuno yogur griego, pan integral con miel o mermelada y frutos secos antes de entrenar. En la cancha, en lugar de plátanos llevo zanahorias crudas"

El consejo de una de las mayores estrellas del tenis mundial

Sinner en Roland Garros

Sinner en Roland Garros / EFE

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David Cruz

David Cruz

Jannik Sinner es una de las mayores estrellas del tenis a nivel mundial gracias a una combinación de talento, disciplina y una preparación física meticulosa que le ha llevado a competir frente a los más grandes.

Detrás de sus éxitos en las pistas, eso sí, también hay una estrategia nutricional cuidadosamente diseñada para maximizar el rendimiento y la recuperación física en el terreno de juego.

El tenista italiano comienza sus jornadas de entrenamiento con un desayuno equilibrado compuesto por yogur griego, pan integral con miel o mermelada y frutos secos. Una combinación que le aporta hidratos de carbono, proteínas y grasas saludables para afrontar sus exigentes sesiones de trabajo físico y técnico.

Sin embargo, uno de los hábitos que más llama la atención de los aficionados tiene lugar durante sus partidos.

Sinner en rueda de prensa

Sinner en rueda de prensa / EFE

Mientras muchos deportistas recurren a los tradicionales plátanos para recuperar energía, Sinner apuesta por las zanahorias crudas. Un alimento que se ha convertido en una de sus señas de identidad hasta el punto de inspirar a un grupo de seguidores conocidos como los 'Carota Boys', en referencia a la palabra italiana para 'zanahoria'.

En cuanto a su alimentación diaria, gira en torno a carbohidratos complejos como pasta, arroz y avena, acompañados de proteínas magras procedentes del pollo, el pescado o el pavo.

El deportista también le da una enorme importancia a la hidratación y a la recuperación después de los encuentros, momento en el que suele recurrir a batidos con fruta y proteínas.

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A pesar de la estricta disciplina que exige el deporte de élite, Sinner tiene claro que nunca va a renunciar a los caprichos. La pizza, el sushi o el fish and chips forman parte de sus excepciones ocasionales, sobre todo cuando queda con amigos y familiares.

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