Jaime Alcaraz sobre su hermano Carlos: "Lo tengo como un hermano, no como un referente tenístico"

Jaime Alcaraz sigue dando pasos en su crecimiento como tenista, pero tiene claro que quiere hacerlo a su manera. El joven jugador murciano, que el pasado domingo se proclamó campeón del torneo Sub 15 disputado en el Real Murcia Club de Tenis 1919, ha dejado un mensaje claro tras su triunfo.

Más allá del título, el foco está en las declaraciones que ha concedido a La Verdad, donde ha hablado abiertamente de su evolución y, sobre todo, de las constantes comparaciones con su hermano, Carlos Alcaraz.

El menor de los Alcaraz quiso restar importancia a ese ruido externo y marcar distancias en lo deportivo. “No escucho a las personas que me comparan con mi hermano. Yo a Carlitos lo tengo como un hermano, no como un referente tenístico”, explicó.

El joven tenista también valoró su rendimiento durante el torneo, en el que logró imponerse en la final a Rodrigo Burgos por 6-2 y 6-1, pese a arrastrar molestias físicas.

“Ningún partido es fácil, pero me he encontrado bien. Al principio me dolía el tobillo, porque estoy un poco lesionado, pero he jugado muy bien”, señaló.

Jaime, el hermano de Alcaraz, gana con este puntazo / @murcianico79

Jaime dejó claro además cuál es su filosofía en esta etapa de formación, centrada en progresar sin prisas y sin presión. “Poco a poco estoy creciendo como jugador y como persona. No hay prisa, poco a poco voy mejorando más”, afirmó.

Un discurso maduro para un jugador en plena formación, que empieza a destacar en categorías inferiores, pero que tiene claro que su objetivo es construir su propio camino lejos de cualquier comparación.