Jaime Alcaraz, hermano de Carlos, desata la locura con un punto imposible para proclamarse campeón: su estilo y su físico cada vez son más parecidos

La dinastía de la familia Alcaraz no ha acabado ni mucho menos. Como si lo que hubiera logrado Carlos fuera poco, aparece Jaime en escena. El pequeño de los hermanos está destinado a dedicarse al tenis profesional y sigue dando pasos de gigante para hacerlo. Esta vez en el Challenger de Murcia sub-15, donde levantó el título tras ganar un puntazo.

Lo más llamativo de Jaime no es el resultado, que también, sino sus movimientos y su juego sobre la tierra batida. Su estilo es muy similar al de Carlos, tanto en la forma de pegarle a la pelota como su físico. Cada vez se parece más al actual número uno. Sin duda, se ve a la legua que comparten los mismos genes. Y el trabajo del padre de ambos también tiene mucho que ver.

"Mi hermano Carlos me da pocos consejos, pero cuando lo hace, son importantes. Dice que también es importante las cosas que haga fuera de la pista. Si estás en un torneo no puedes jugar al fútbol o a cosas arriesgadas, podrías lesionarte y perderte el torneo", comentaba Jaime hace unos meses sobre los consejos que le da Charly.

Por el otro lado, Carlos alguna vez ha hablado sobre la evolución de su hermano pequeño, aunque intenta alejarlo lo máximo posible del foco a día de hoy. "Me alegra simplemente ver a mi hermano pequeño jugando los mismos torneos que yo disputaba a su edad. Solo intento apoyarle y quitarle la presión que la gente pone sobre él. Me hace feliz verle crecer y convertirse, digamos, en un hombre".

Casta de campeón

En Murcia, Jaime se coronó este domingo como campeón en Murcia tras derrotar con superioridad a Rodrigo Burgos (6-1, 6-2). Sin duda, se trata de un torneo especial para él, muy cerca de su lugar de residencia y contando con el apoyo de sus allegados. Fue su madre quien lo acompañó en las gradas, ya que los demás miembros de la familia estaban en Miami con Carlos.

El pequeño de los Alcaraz no pasa tanto tiempo con Carlos como el hermano mayor Álvaro. Y es que Álvaro actualmente tiene una función importante en el equipo del número uno. Durante estas próximas semanas, será el momento de que Jaime se reencuentre con Carlos y celebren juntos su éxito. Quizá también coincidan en Barcelona, como el año pasado, cuando Charly grababa vídeos de su hermano pequeño.