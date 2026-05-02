Jaime Alcaraz (14 años): "A Carlitos lo tengo como un hermano, no como un referente tenístico. No escucho a quienes me comparan"

Jaime Alcaraz, con solo 14 años, vivió en Madrid el debut más especial de su incipiente carrera. Invitado al Mutua Madrid Open tras proclamarse campeón sub 15 del Challenger de Murcia, el murciano respondió a la oportunidad con una actuación impecable ante Pol Mas Tabuena, a quien derrotó con solvencia en su primer partido en un gran escenario.

El joven tenista afrontó el estreno con una madurez sorprendente, fiel a la filosofía que repite desde hace meses: evitar las comparaciones con su hermano mayor, Carlos Alcaraz, y construir su propio camino. "No escucho a las personas que me comparan con mi hermano. Yo a Carlitos lo tengo como un hermano, no como un referente tenístico", declaró recientemente en una entrevista, una idea que volvió a demostrar sobre la pista madrileña.

El apoyo incondicional de la familia Alcaraz

La victoria de Jaime estuvo acompañada por un ambiente familiar cargado de emoción. En las gradas, sus padres, su tío Tomás y, sobre todo, Carlos Alcaraz, siguieron cada punto con una mezcla de orgullo y nervios. El ex número uno, que atraviesa un parón competitivo por una lesión en la muñeca, no quiso perderse el debut del pequeño de la casa.

Tras el encuentro, Carlos compartió en redes sociales una fotografía junto a Jaime, celebrando el triunfo y dejando claro el vínculo que los une. La imagen reforzó una realidad conocida: la familia Alcaraz es uno de los pilares del éxito del clan, dentro y fuera de las pistas.

Una relación fraternal que va más allá del tenis

Aunque Jaime insiste en que no ve a Carlos como un referente deportivo, sí reconoce en él una figura esencial en su vida. La unión entre los cuatro hermanos Álvaro, Sergio, Carlos y Jaime, es una constante en la trayectoria del tenista murciano.

Álvaro, el mayor, forma parte del equipo habitual de Carlos en los torneos, un rol que él mismo definió como "apoyo familiar para que se sienta como en casa". Esa red emocional se ha convertido también en un impulso para Jaime, que crece rodeado de un entorno que conoce de primera mano las exigencias del alto nivel.

El parón de Carlos y su presencia en Madrid

Aunque el foco del día estaba en Jaime, la presencia de Carlos Alcaraz no pasó desapercibida. El murciano apareció con la férula que protege su muñeca lesionada, una dolencia sufrida en el Conde de Godó que lo ha obligado a renunciar al Mutua Madrid Open, a Roland Garros y al Masters 1000 de Roma.

En un mensaje reciente, Carlos explicó que la decisión responde a la necesidad de ser prudente: "Prefiero volver más tarde y muy bien, que volver pronto, corriendo y mal. Hay que cuidarse, porque la carrera será muy larga".

Su ausencia en la pista, sin embargo, no le impidió vivir uno de los momentos más especiales de su temporada: ver a su hermano pequeño triunfar en su primer gran escenario.

Jaime Alcaraz, un nombre propio en el horizonte

El debut de Jaime en Madrid confirma que el apellido Alcaraz seguirá resonando en el tenis español durante muchos años. Con un estilo propio, una mentalidad firme y un entorno que lo acompaña sin presionarlo, el joven murciano empieza a escribir su historia.

Y lo hace dejando claro que, aunque comparte sangre, pasión y apellido con uno de los grandes del circuito, su camino será el suyo.