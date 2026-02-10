Jack Draper, el hombre llamado a alcanzar a Sinner y Alcaraz: "Mi cuerpo acabó cediendo"

Jack Draper regresó a la competición seis meses después de su último partido oficial, disputado en el US Open, y lo hizo dejando sensaciones positivas. El británico reapareció en la eliminatoria de Copa Davis entre Gran Bretaña y Noruega, resuelta con claridad para los visitantes en Oslo, y sumó el primer punto del cruce con una cómoda victoria ante Viktor Durasovic (6-2, 6-2).

Actual número 13 del mundo, Draper estuvo alejado de las pistas durante meses por un serio problema físico que afectó al hombro, el codo y gran parte del brazo izquierdo. Un parón largo y complicado que, según reconoció el propio jugador, estuvo relacionado en parte con la autoexigencia por intentar reducir la distancia con los dos grandes nombres del circuito.

“Colmar el divario con Alcaraz y Sinner era mi objetivo y quizá por eso mi cuerpo acabó cediendo”, explicó Draper. “Intenté jugar más fuerte, buscar puntos rápidos y cambiar mi juego cuando aún no estaba físicamente preparado. Todo eso se convirtió en una fuente de estrés”.

El británico sufrió un edema óseo el pasado mes de marzo, una lesión que lo mantuvo fuera de la competición durante meses. Un periodo difícil, aunque también productivo en otros aspectos. “He aprendido muchísimo, tanto a nivel mental como físico. Trabajé en cosas personales y profesionales que ahora me hacen sentir un jugador más completo y equilibrado”, señaló.

Draper evitó comparaciones directas, pero no ocultó su ambición. “Es evidente que Alcaraz y Sinner están un paso por delante ahora mismo. No quiero obsesionarme con ellos, sino centrarme en mejorar cada día y ser la mejor versión de mí mismo. Hay cosas que puedo controlar y otras no, y aprender a manejar esa tensión es clave”.

Jack Draper y Carlos Alcaraz, en el Open de Australia 2025 / EFE

Su regreso se presenta como uno de los focos de atención de cara al primer Masters 1000 de la temporada. Si consigue mantener la continuidad física, Draper aspira a relanzarse en el circuito, consolidarse entre los mejores y, a medio plazo, entrar en la pelea por los grandes escenarios del tenis mundial.