Ivanov reina en Nueva York: campeón del US Open Junior con sello Rafa Nadal Academy

Ivan Ivanov ha irrumpido definitivamente en la élite del tenis junior. El joven búlgaro de 16 años, formado en la Rafa Nadal Academy by Movistar, se proclamó campeón del US Open Junior tras derrotar a su compatriota Alexander Vasilev (7-5, 6-3) en una final que confirmó su autoridad en el circuito. Apenas unas semanas después de conquistar Wimbledon, Ivanov suma su segundo Grand Slam de la temporada y se consolida como número uno mundial.

Su gesta tiene un valor añadido: en lo que va de siglo solo Grigor Dimitrov y Filip Peliwo habían sido capaces de enlazar los títulos de Wimbledon y US Open junior en la misma campaña. Ahora Ivanov se une a ese selecto grupo, con la sensación de que su proyección va mucho más allá de la categoría juvenil.

"Ha sido un camino increíble y la sensación tras ganar dos Grand Slams seguidos es inolvidable", explicó Ivanov tras alzar el trofeo. No fue un torneo sencillo: arrastró molestias en el hombro, como reconoció su entrenador Jeremy Paysan. "No estaba fresco, sufrió bastante dolor, pero volvió a demostrar calidad y espíritu combativo", analizó.

El triunfo de Ivanov también refuerza el prestigio de la Rafa Nadal Academy, que alcanza ya 13 títulos de Grand Slam junior logrados por sus jugadores. Daniel Rincón, Alex Eala, Martín Landaluce o Alina Korneeva precedieron al joven búlgaro en una lista que sigue creciendo.

Ivan Ivanov y el equipo de la Rafa Nadal Academy by Movistar tras ganar el US Open 2025 / RNA

Rafa Nadal, desde la distancia, le dedicó un mensaje de felicitación en redes sociales que confirma la importancia del logro para el proyecto que dirige en Manacor.

El éxito de Ivanov coincidió con una semana redonda para la academia: Jaume Munar se coló por primera vez en octavos de un Grand Slam, Alex Eala ganó su primer título WTA en Guadalajara, y jugadores como Coleman Wong o Max Exsted firmaron sus primeras victorias en un major. Un escaparate internacional que subraya el impacto global del centro fundado por el 22 veces campeón de Grand Slam.