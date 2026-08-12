Ivanisevic se moja con el 'Big Three': "A Nadal le confiaría mi vida si dependiera de ello"

Goran Ivanisevic no solo destacó ganando títulos como tenista, entre ellos un Grand Slam, sino que su papel como entrenador llevó a uno de los componentes del 'Big Three' a lo más alto. En unas recientes declaraciones recogidas por el medio Sportsklub, el croata no se corta ni un pelo a la hora de valorar a los tres grandes del tenis moderno.

Y es que Ivanisevic lideró al gran Novak Djokovic a conquistar infinidad de campeonatos entre 2018 y 2024, años en los que mantuvieron el vínculo entrenador-alumno. No podemos hablar de Djokovic sin que se nos vengan a la mente otros dos nombres que han pasado a la historia. Federer, Nadal y Djokovic fueron los tres grandes protagonistas del tenis y lo siguen siendo a día de hoy.

Goran Ivanisevic compartió seis años con el tenista de Belgrado, repletos de éxitos, y actualmente forma parte del banquillo de Arthur Fils. Ivanisevic vivió desde dentro la época dorada del tenis, dominada por un español, un suizo y un serbio.

"Es el mejor tenista"

Sobre su expupilo, Ivanisevic se deshace en elogios, señalando a 'Nole' como "uno de los mejores atletas de la historia y posiblemente el mejor tenista". El técnico lo define como el más completo y el que juega el mejor tenis.

A sus 39 años, Djokovic es el último miembro del 'Big Three' que sigue en activo y, pese al paso del tiempo, continúa conquistando grandes éxitos. De hecho, su exentrenador lo explica con una imagen muy gráfica: "Es como un tiburón o una serpiente, te atrapa y te asfixia, no hay vuelta atrás".

"Su fortaleza mental le distingue del resto"

El actual entrenador de Fils no solo alaba el altísimo nivel de Novak y su control en la pista, sino que también destaca especialmente su fortaleza mental: "Lo distingue del resto en la cima. Si pusieras en fila a cien jugadores sin saber quién es quién, en términos de tenis todos serían muy parecidos, no sabrías quién es el primero y quién el centésimo. Pero cuando empiezan los golpes y los puntos son importantes, puedes ver la diferencia", sentenció Goran.

También habla de su temperamento extremo y tan característico del de Belgrado: "Un genio que ni siquiera puedes intentar comprender porque te matarás", y de su lado más humano. Según Ivanisevic, Djokovic ayuda a todo el mundo, incluso media hora antes de salir a la pista, y cuenta con fundaciones y asociaciones.

"A Nadal le confiaría mi vida"

El croata también quiso dedicar unas palabras a Federer y Nadal: "Si tomamos a Federer, que juega con una belleza exquisita y es un placer verlo jugar incluso cuando juega mal, y luego a Nadal, que siempre lo da todo y a quien le confiaría un partido si mi vida dependiera de ello", aseguró el extenista.

Ivanisevic habla con la perspectiva de quien ha trabajado muy de cerca con Djokovic. Ambos ganaron varios Grand Slams juntos y ahora el croata está alejado de ese banquillo. Reconoce que su corazón sigue ligado a su antiguo pupilo, pero distingue claramente tres categorías dentro del 'Big Three'.

Por lo que, bajo su opinión, quien tiene mejor nivel en general y es un jugador más completo es Djokovic. En cambio, si hablamos de belleza o del gesto técnico, Federer se llevaría estas cualidades. Y, en cuanto a lucha, determinación y confianza máxima en un partido decisivo, escoge a Nadal.