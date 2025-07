Ivanisevic contesta a Tsitsipas: "Solo puede entrenarlo su padre"

Después de que Stefanos Tsitsipas y Goran Ivanisevic comunicaran que iban a tomar caminos profesionales separados, ambos se han visto en medio de una guerra de declaraciones polémicas que se lanzaban el uno al otro públicamente.

Stefanos que ha entrenado toda la vida con su padre, hace unos meses tomó la decisión de asumir un nuevo rumbo en su carrera como tenista cuando se encontraba en su peor momento profesional. Aunque los dos parecían muy motivados a asumir este nuevo reto, esta unión no ha durado más de dos meses, y no ha acabado de la mejor manera. Hace unos días Tsitsipas dejo en muy mal lugar al que ya es su exentrenador. "Es difícil trabajar con dictadores que hablan mal de ti y no son cercanos conmigo ni mi entorno".

A lo que Goran Ivanisevic respondió. "Hablamos ayer, sin rencores, nos dimos las gracias. Decidió intentarlo de nuevo con su padre, y sinceramente, lo creo de verdad. La única persona que puede entrenarlo es su padre", recogió Sasa Ozmo en redes sociales ante las declaraciones de Ivanisevic a HRT. "Jugó su mejor tenis con él, su padre lo conoce mejor, este es un proyecto familiar. Es la mejor decisión, le deseo todo lo mejor, es demasiado buen jugador para estar donde está".

A pesar de esta aparente cordialidad, Goran reconoció que sigue manteniéndose firme hasta el último momento en el que habló con Stefanos: "Ayer le volví a decir que nada cambiará a menos que arregle algunas cosas en su cabeza". Unas declaraciones parecidas a las de la polémica.

Goran quiso aclarar las declaraciones que había hecho respecto a la falta de sacrificio de Tsitsipas, que no le gustaron nada al jugador. "Se exageró todo, yo no lo insulté... Le dije todo eso, no es que lo dijera a sus espaldas. Ahora parece que ya no se puede decir nada. Lo dije con sinceridad, para obtener una reacción. Así es esta generación. Desafortunadamente, así es, todo el mundo lo ve", comentó Goran dejando en evidencia la reacción de Tsitsipas.

El entrenador croata se reafirma en que es necesario un equilibrio mental y encontrarte bien para poder dar la talla en los grandes eventos, donde hay que dar lo mejor de ti para poder enfrentarte a los mejores. "Él también lo siente y lo sabe. Si no estás preparado mental, física y emocionalmente, sobre todo mentalmente, para jugar durante horas con los mejores, no tienes ninguna posibilidad de jugar al tenis. No estaba mentalmente preparado para jugar en Wimbledon. Espero que encuentre su camino. Le deseo todo lo mejor, conocemos los resultados que ha obtenido, no se le ha olvidado jugar al tenis", concluyó.