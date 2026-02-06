Ivan Ljubicic, exentrenador de Federer, sobre Alcaraz: “Hoy es mentalmente más fácil ganar siete Grand Slams”

La conquista del Open de Australia por parte de Carlos Alcaraz no solo ha reforzado su estatus como líder de la nueva generación, sino que también ha reabierto un debate de fondo en el tenis mundial. ¿Es ahora más accesible acumular grandes títulos que en épocas pasadas? Esa es la reflexión que ha puesto sobre la mesa Ivan Ljubicic, exnúmero tres del mundo y antiguo técnico de Roger Federer.

Durante una intervención en Sky Tennis Club, el croata analizó el contexto actual del circuito y lo comparó con la era dominada por Federer, Nadal y Djokovic. Según Ljubicic, el listón que ha dejado el Big Three ha cambiado por completo la percepción del éxito.

Novak Djokovic, Roger Federer y Rafa Nadal, el 'Big three' del tenis, durante la Laver Cup de 2022. / AP

Para Ljubicic, los éxitos de Federer, Nadal y Djokovic, todos ellos con 20 o más títulos de Grand Slam, han elevado tanto el listón que los logros actuales se perciben de manera diferente. “Hoy, ganar siete Grand Slams a los 22 años no se vive igual, porque el objetivo ya no es 14 o 10, sino llegar a 25”, explicó el croata, subrayando cómo han cambiado las referencias históricas.

El extenista puso como ejemplo la era de Pete Sampras, cuando alcanzar los 14 grandes parecía una cima casi inalcanzable. En contraste, considera que los jugadores actuales crecen sabiendo que el récord está mucho más arriba, lo que influye directamente en la presión competitiva y en la valoración de cada título.

Ljubicic también comparó la situación de Alcaraz con la de otro mito del tenis, Bjorn Borg. Según su análisis, el impacto mental de sumar siete majors no es el mismo cuando el horizonte está en diez que cuando la referencia se sitúa en más de veinte. En ese sentido, cree que el contexto actual puede hacer que ese camino inicial resulte, psicológicamente, menos exigente que en otras épocas.

Final del Open de Australia: Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, en imágenes. / Aaron Favila / AP

Más allá de cualquier debate, nadie discute la magnitud de los logros de Alcaraz. Con solo 22 años, el murciano ya es el tenista más joven de la historia en completar el ‘Career Grand Slam’ en categoría masculina, una hazaña reservada únicamente a los elegidos.

Eso sí, hablar del mejor jugador de todos los tiempos sigue siendo una conversación mayor, especialmente en un deporte marcado por generaciones irrepetibles. ¿Tiene más o menos mérito lo que está logrando Alcaraz? La discusión está abierta y promete crecer a medida que el español continúe escribiendo su historia en el tenis mundial. Materia prima para el debate no falta.