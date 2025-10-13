La ITF revoluciona el tenis con un programa enfocado a la salud mental

La Federación Internacional de Tenis (ITF) ha presentado oficialmente su Programa de Cuidado del Jugador, una iniciativa global que marca un punto de inflexión en la forma de entender el bienestar en el tenis profesional. Bajo el lema “Los jugadores son más que simples competidores”, la organización busca ofrecer apoyo integral a los deportistas, tanto dentro como fuera de la pista.

El programa está disponible para todos los jugadores de los circuitos profesionales gestionados por la ITF —World Tennis Tour, Wheelchair Tennis Tour y Beach Tennis Tour— y se centra en reforzar la salud física, mental y emocional de los tenistas.

Un apoyo integral más allá del rendimiento deportivo

El Programa de Cuidado del Jugador incluye una innovadora aplicación de seguimiento del bienestar, que permite a los deportistas monitorizar su estado emocional y físico, y comprender cómo este influye en su rendimiento competitivo.

Además, la Academia ITF ha desarrollado una amplia gama de recursos formativos bajo el marco “El Bienestar Importa”, que abordan cuestiones clave como la regulación del estado de ánimo, la optimización del sueño, la gestión de relaciones personales o la fatiga durante los viajes.

La iniciativa también incluye materiales educativos en vídeo sobre educación financiera, con contenidos prácticos sobre presupuestos, ahorro y fiscalidad deportiva, así como asesoramiento especializado para desenvolverse en el entorno digital y hacer frente al abuso en redes sociales.

El presidente de la ITF, David Haggerty, subrayó que “el rendimiento óptimo solo puede lograrse mediante la combinación de salud física y bienestar mental”, y reafirmó el compromiso del organismo con el crecimiento sostenible del tenis: "Nos enorgullece ofrecer un paquete tan completo de materiales de apoyo gratuitos a decenas de miles de jugadores de todo el mundo, desde quienes compiten a nivel internacional de élite hasta quienes planean su carrera más allá de la competición".

Por su parte, Alana Parnaby, representante del Panel de Jugadores del ITF World Tennis Tour, celebró la iniciativa: "Los nuevos recursos permitirán a los jugadores aumentar su conocimiento sobre cómo mitigar los riesgos para su bienestar y centrarse en maximizar su potencial en la cancha y su experiencia en la gira".