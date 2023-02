La italiana Giorgi saca del Abierto de Mérida a Nuria Párrizas

La española cayó 7-6 (5) y 6-2 ante la transalpina en segunda ronda También superaron su eliminatoria Birrell, McNally y Cocciaretto

La italiana Camila Giorgi venció este miércoles por 7-6 (5) y 6-2 a la española Nuria Párrizas, quien fue eliminada en la segunda ronda del Abierto de Mérida, un torneo WTA 250. Giorgi se enfrentará a la ganadora del partido de este jueves entre la estadounidense Sloane Stephens, segunda favorita de Mérida, y la rusa Varvara Gracheva. Párrizas, la última hispana que permanecía en competición en Mérida, desaprovechó un inicio titubeante de Giorgi, quien sufrió con dobles faltas en sus saques, y dejó ir una ventaja de 2-0 conseguir al iniciar con un rompimiento en el primer juego, para caer 7-6 (5) en el set inicial.

La italiana remontó con base en su juego desde la línea de fondo, desde la cual forzó un 'tie break' en el que se fue arriba desde el principio al aprovechar la desesperación de Párrizas. Giorgi desplegó su mejor tenis en el segundo parcial, en el cual concretó tres aces y rompió dos veces el saque de Nuria, que no se levantó de la lona. La española cometió dos dobles faltas y errores no forzados en las devoluciones, que la condenaron a caer 6-2 en la manga final. "Empecé sacando muy bien, ella me dio ventaja con dos dobles faltas en los primeros juegos. Sinceramente estaba todo igualado jugando a un nivel alto. Ahora sigue jugar Monterrey, Indian Wells y Miami", explicó Párrizas, tras su caída.

En otros resultados, la australiana Kimberly Birrell derrotó sin problemas por 6-3 y 6-2 a la china Xiyu Wang para avanzar a los cuartos de final. También, la estadounidense Caty McNally avanzó en Mérida al despachar por 6-3 y 6-0 a su compatriota Katie Volynets. Birrell y McNally se medirán en los cuartos de final del torneo que reparte una bolsa de premios de 259.303 dólares.

La italiana Elisabetta Cocciaretto venció este miércoles por 6-4 y 6-2 a la china Xinyu Wanga para avanzar a los cuartos de final. Cocciaretto, séptima favorita del certamen, se enfrentará en la siguiente ronda a la ganadora de este jueves entre belga Ysaline Bonaventure y la checa Katerina Siniakova. Cocciaretto conquistó por 6-4 en la primera manga al ganar la mayoría de sus puntos en el primer servicio y romper dos veces el saque de su rival, que cometió varios errores no forzados. La china no se recuperó en el segundo parcial y la italiana lo sentenció 6-2 al sacarle provecho a sus primeros servicios y a tres dobles faltas de Xinyu. "Hoy traté de ser agresiva en la cancha porque Wang es una jugadora fuerte. Traté de jugar como sé y cuidar mi servicio", comentó la Elisabetta, tras su triunfo.

Este martes se concluirá la segunda ronda del torneo cuando la sueca Rebecca Peterson rete a la estadounidense Alycia Parks; la primera favorita, la polaca Magda Linette, a la húngara Panna Udvardy, y la rusa Varvara Gracheva a la segunda sembrada, la estadounidense Sloane Stephens.