Italia lidera Roland Garros... ¡sin Sinner!

La eliminación de Jannik Sinner en París supuso un duro palo para el tenis italiano. El gran favorito para levantar el último Grand Slam que le quedaba colapsó por completo. Sin embargo, esta derrota motivó a los demás tenistas transalpinos para suplir su ausencia a la perfección. Y vaya si lo han hecho. Tres de ellos están en cuartos de final de Roland Garros.

La historia más emotiva y épica es la de Matteo Berrettini. Un jugador muy conocido en el circuito desde hace años, que ha tenido que lidiar con las lesiones durante la última etapa de su carrera. Sin embargo, después de pasar una infinidad de horas en pista, sueña con alcanzar otra final de Grand Slam, como hizo en el torneo de Wimbledon de 2021.

Matteo Berrettini, en Roland Garros / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Berrettini llegó a ser número 6 del mundo en el año 2022, pero las lesiones le han impedido mantener esa constancia, obligatoria para estar en la cima. El italiano acabó con Juan Manuel Cerúndolo, que se cargó a Jannik Sinner y después a Martín Landaluce en el tercer partido más largo de la historia del torneo, y antes a Francisco Comesaña en el super tie-break del quinto set.

"Este tipo de victorias saben mucho mejor después de todo lo que he pasado. Ahora recuerdo perfectamente lo triste que llegué a sentirme en algunos momentos y eso hace que todo tenga más valor. Tuve la suerte de estar rodeado de personas que me ayudaron a encontrar esa energía, esos pensamientos positivos y esas buenas sensaciones", analizó Matteo en rueda de prensa.

Su rival en cuartos será otro italiano: Matteo Arnaldi. Un jugador que está mostrando un gran nivel en París, ganando de manera épica a Frances Tiafoe en octavos. También acumula una importante cantidad de horas en pista, por lo que ninguno de los dos contará con ventaja en ese aspecto. Por experiencia, Berrettini tiene una oportunidad única para volver a pelear por un título.

¿Un finalista italiano?

El último de los representantes transalpinos es Flavio Cobolli. Seguramente sea el gran 'tapado' para llegar a la final de Roland Garros, aunque primero deberá pasar por encima de Felix Auger-Aliassime en cuartos de final. Flavio ha completado una primera semana muy sólida, aunque dejó ciertas dudas en su último encuentro contra Zachary Svajda.

En caso de que Arnaldi gane en cuartos a Felix Auger-Aliassime, Italia se aseguraría un finalista en Roland Garros. Algo impensable cuando Jannik Sinner dijo adiós de manera estrepitosa después de sufrir un golpe de calor en la Phillipe Chatrier. Sin duda, una demostración de que el tenis italiano va más allá del número uno y de la gran apuesta de torneos Challenger que hay por el país, donde los jugadores pueden elevar su nivel sin la necesidad de desplazarse a otros estados.