En Directo
COPA DAVIS
Italia - España, final de la Copa Davis, en directo: Berrettini - Carreño, en vivo hoy
Sigue en directo en SPORT la final de la Copa Davis 2025
Xavier Zapater
Última hora en vivo.
40-0
BERRETTINI* 0-0 CARREÑO | 1er SET (0-0)
El primer intercambio largo de golpes se lo lleva el italiano. Ancho el revés cortado de Carreño.
30-0
BERRETTINI* 0-0 CARREÑO | 1er SET (0-0)
Ace de Berrettini, que ha arrancado con dos puntos de saque directo.
15-0
BERRETTINI* 0-0 CARREÑO | 1er SET (0-0)
¡Berrettini se lleva el primer punto del partido! Saque a la T del italiano, que no puede meter dentro Carreño.
¡TODO PREPARADO!
Ahora sí, ¡no queda nada para que empiece el Berrettini-Carreño! El sorteo previo ya está hecho y los jugadores están acabando de realizar los últimos ejercicios de calentamiento en pista.
¿Quién se llevará el primer punto de la eliminatoria?
MOMENTO DE LOS HIMNOS
Suenan los himnos nacionales de España e Italia. Últimos preparativos, antes de que dé comienzo el calentamiento del primer partido.
Lleno absoluto en el recinto ferial de Bolonia para vivir esta final.
¡LOS JUGADORES YA ESTÁN EN LA PISTA!
¡Los protagonistas de la final ya están sobre la pista! Gran ovación de la grada del SuperTennis Arena de Bolonia para recibir a la anfitriona, Italia. Veremos si el factor público juega un papel importante.
En apenas unos minutos arrancará el primer partido, que enfrentará a Pablo Carreño con Matteo Berrettini.
ESPAÑA E ITALIA, SIN SUS GRANDES ESTRELLAS
Ambos combinados nacionales han llegado a esta final de la Copa Davis 2025, sin sus mejores jugadores. España no ha podido contar con Carlos Alcaraz, quien fue baja de última hora para esta fase final de Bolonia.
Italia, por su parte, ha sufrido las bajas de Jannik Sinner y Lorenzo Musetti.
ORDEN PARTIDOS
Sin cambios en el orden seguido hasta el momento, este será el orden de la final:
- 15:00 horas: Berrettini - Carreño
- A continuación: Cobolli - Munar
- *Si es necesario*: Bolelli/Vavassori - Martínez/Granollers
¡Muy buenas tardes! Tarde de final , de gran final para España en la Copa Davis 2025.
El equipo capitaneado por David Ferrer buscará dar la gran sorpresa final alzando la séptima Ensaladera de la historia ante una Italia que quiere sumar la tercera consecutiva.
La final de las finales, a partir de las 15:00 horas aquí en SPORT.
