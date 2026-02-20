Italia enciende las alarmas con Sinner: "Requiere arrogancia y aceptar la superioridad de Alcaraz"

Jannik Sinner volvió a sorprender de manera negativa después de perder en los cuartos de final del torneo de Doha ante el checo Jakub Mensik. El italiano sucumbió en un duro partido a tres sets y vuelve a encender las alarmas sobre su inicio de año, que ha quedado muy lejos de lo esperado.

Una derrota que le ha vuelto a poner en el foco de la prensa italiana, que busca los motivos de su bajón en este 2026. Pese a que para el propio jugador no es algo que deba hacer cambiar ni sus planes ni su forma de trabajar, los periodistas que siguen su día a día empiezan a poner sobre la mesa varios aspectos que no estan terminando de funcionar.

"Necesita replantearse su preparación, cambiar de equipo, redescubrir su determinación, cambiar su juego, centrarse únicamente en su tenis y limitar la publicidad" apuntaban algunos después del partido ante Mensik.

Cierto es que el propio Sinner explicó que algunos cambios que ha intentado implementar en su juego no están funcionando demasiado, aunque repitió que no se trata de una búsqueda de rendimiento inmediato, sino que mira más a largo plazo.

Pese a ello, la paciencia parece tener la mecha muy corta para sus seguidores, que le apuntaron "tener que aceptar la superioridad de Alcaraz y tener más arrogancia para procesar el número dos en el ranking".

Sin duda, críticas duras para el de San Cándido que apuntó a objetivos más a largo plazo.

ROLAND GARROS

"He tenido dos años increíbles y ahora estoy pasando por un pequeño bajón, pero no es algo que me preocupe. Sé que puedo jugar mejor al tenis" asumió tras la derrota Sinner, que fijó un objetivo muy concreto en el calendario.

Jannik Sinner, en Doha / X

“Uno de mis mayores objetivos será Roland Garros, pero aún queda muy lejos. Hemos visto que todos los jugadores han tenido dificultades a lo largo de sus carreras, y yo no lo llamaría 'fatiga' todavía, solo he perdido un par de partidos" aseguró poniendo el próximo Grand Slam como la gran meta en este 2026.