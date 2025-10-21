Italia critica a Sinner por bajarse de la Davis: "Es una bofetada"

La convocatoria de Italia en la Copa Davis llamó mucho la atención. El capitán Filippo Volandri anunció que el mejor jugador italiano y el segundo mejor del mundo no estará en las Finales de Bolonia por decisión propia. "Jannik Sinner no ha confirmado su disponibilidad para 2025. La Copa Davis es, y siempre será, su casa, y estoy seguro de que volverá pronto al equipo", comentó.

Una noticia que cogió a todo el mundo por sorpresa, conscientes de que uno de los mayores atractivos era la posibilidad de un Alcaraz-Sinner en la final. Sin embargo, no se dará esta situación, ya que el italiano ha optado por acabar su temporada en las ATP Finals para preparar con mayor calma el Open de Australia de enero. Tras su renuncia, Lorenzo Musetti liderará a la anfitriona.

El presidente de la Federación Italiana de Tenis, Angelo Binaghi, también aclaró la ausencia de Jannik. "Entendemos y respetamos su decisión, que nos resulta profundamente dolorosa y que llega al final de una larga e intensa temporada, durante la cual demostró una vez más su extraordinario ejemplo a seguir para todo el movimiento tenístico italiano", dijo.

El italiano Jannik Sinner celebra su victoria en la final de la Copa Davis tras derrotar a Países Bajos en Málaga el pasado mes de noviembre. EFE/ Daniel Pérez/archivo / Daniel Pérez / (EPA) EFE

Varias figuras italianas no han visto tan bien la decisión de Sinner y han cargado contra el jugador. La más destacada es la de Nicola Pietrangeli, leyenda del país con dos Grand Slam, y que posee el récord de partidos disputados en Copa Davis, con un total de 164. "Es una bofetada al mundo del deporte. Cuando me tocaba jugar la Copa Davis, me moría de ganas de ganar, porque el objetivo de un deportista es vestir la 'azzurra'".

No se quedó ahí. "Por desgracia, eran otros tiempos, pero no entiendo que Sinner hable de una decisión difícil. No entiendo cuando habla de una elección difícil. Él debe jugar al tenis, no ir a la guerra. Cuando se toca la Copa Davis, me irrito porque el objetivo de un jugador es llevar la camiseta italiana. Hoy, el mundo está lleno de dinero y se deja el corazón de lado", finalizó.

Otro jugador importante del tenis italiano, como Adriano Panatta, fue menos directo, pero también se mostró en contra de la decisión. "Yo nunca habría renunciado a la Davis, y si alguien del equipo lo hubiera hecho, habrían sido los compañeros y el capitán, incluso antes que la federación, quienes pedirían explicaciones de la forma más dura posible. Puedo decirle a Sinner que lo lamento, que si hubiera estado en su lugar habría hecho un esfuerzo más".

Tampoco estuvo en los Juegos Olímpicos

Sinner ya ganó el año pasado la Copa Davis con Italia, aunque sí es cierto que se bajó en verano de los Juegos Olímpicos. Su decisión no salió del todo mal, ya que igualmente Lorenzo Musetti conquistó una medalla para su país: concretamente la de bronce. La polémica de este año todavía coge más fuerza cuando, hace unos días, Jannik disputó el Six Kings Slam, un torneo de exhibición en el que se embolsó seis millones de dólares.

Lo que es evidente es que Jannik no es el tenista más patriótico de su país. De hecho, cuando ganó el Open de Australia, no visitó a Sergio Mattarella, presidente de la República, por sentirse "cansado". Al día siguiente, se le vio esquiando y disfrutando de su tiempo libre. Algunos consideran estos hechos de mal gusto, teniendo en cuenta lo mucho que defendió el país italiano a Sinner durante el escándalo por dopaje.