Italia consolida su número uno del Ranking de Naciones de la Copa Davis

Italia ha consolidado su posición en lo más alto del Ranking de Naciones de la Copa Davis tras coronarse campeona del mundo por tercer año consecutivo al derrotar a España en la final de la Copa Davis celebrada en Bolonia el domingo.

Italia ascendió al número 1 tras su victoria contra Australia en la final de 2023, lo que supuso ganar la Copa Davis por segunda vez, y por primera vez desde 1976. Los italianos se han mantenido en el primer puesto desde entonces, tras sumar un tercer título el año pasado al derrotar a Países Bajos y un cuarto título tras su victoria contra España ante un estadio totalmente lleno en la Bologna Fiere el domingo.

Entre las naciones hispanoamericanas, en el Top 20 nos encontramos a Argentina (10), Brasil (18), y Chile (19). Además, en el Top 50 se mantienen Perú (29), Ecuador (37), Colombia (38) y México (47). Y en el Top 100 encontramos a Uruguay (53), El Salvador (61), Paraguay (65), Rep. Dominicana (68), Bolivia (69), Puerto Rico (76), Venezuela (80), Costa Rica (82), y Guatemala (89)

Italia es, junto con Argentina, Australia, Canadá, Croacia, Chequia, Francia, Gran Bretaña, Rusia y España, una de las 10 naciones que han ocupado el puesto número 1 desde la creación del Ranking de Naciones de la Copa Davis en diciembre de 2001.

Gracias a alcanzar la final este año, España asciende siete puestos, del décimo al tercero, la clasificación más alta del equipo en dos años. Alemania, a la que España derrotó en una emocionante semifinal el sábado, ha ascendido un puesto, hasta el segundo, tras alcanzar las semifinales por segundo año consecutivo.

En la última clasificación del año, Australia desciende dos puestos, hasta el cuarto, mientras que Bélgica sube seis puestos, del undécimo al quinto, gracias a su semifinal en Bolonia. La última vez que los belgas estuvieron entre los cinco primeros fue en marzo de 2022.

El Ranking de Naciones de la Copa Davis se publica oficialmente después de cada ronda de la competición y se basa en los resultados de un período de cuatro años, con mayor peso en las actuaciones recientes.

El Top 20 de final de 2025 es el siguiente:

1. Italia

2. Alemania

3. España

4. Australia

5. Bélgica

6. Países Bajos

7. EE. UU.

8. Francia

9. Canadá

10=. Argentina

10=. Chequia

El sorteo de los Qualifiers de la Copa Davis 2026 tuvo lugar el domingo en Bolonia. Al igual que en 2025, la fase clasificatoria de 2026 se jugará a dos rondas con partidos de anfitrión y visitante. La primera ronda se disputará los días 6, 7 o 7 y 8 de febrero de 2026, y la segunda ronda los días 18, 19 o 19 y 20 de septiembre de 2026. Los países anfitriones podrán elegir las fechas y la superficie.

Italia, el país anfitrión de la final, recibirá una invitación para la Final a 8 de la Copa Davis 2026. España, cabeza de serie número 1 en el sorteo de la fase clasificatoria de 2026, pasa directamente a la segunda ronda.