Italia - Bélgica de semifinales de la Copa Davis: orden de juego, resultados y dónde ver por TV y online los partidos hoy

Italia y Bélgica se dan cita hoy viernes 21 de noviembre para disputar la serie inaugural de las semifinales de la Copa Davis 2025. La vigente campeona, que apeó a Austria en la ronda anterior, medirá sus fuerzas ante un combinado belga que viene de eliminar a Francia.

Condicionada profundamente por las ausencias de Janik Sinner y Lorenzo Musetti pero con talento de sobra para volver a levantar la ensaladera, Italia afronta el compromiso de semifinales liderada por Matteo Berrettini y con grandes esperanzas puestas en Flavio Cobolli. Simone Bolleli y Andrea Vavassori formarán pareja en caso de que la serie necesite ser desempatada.

Bélgica, por su parte, se encomienda al talentoso Zizou Bergs para intentar sacar adelante la eliminatoria. Raphael Collingnon cuenta con la difícil papeleta de tener que lidiar con Berrettini, mientras que Sander Gille y Joran Vliegen formaran pareja en dobles.

Zizou Bergs celebra su victoria ante Rinderknech en la Copa Davis 2025 / Associated Press/LaPresse

La eliminatoria entre Italia y Bélgica, igual que el resto de enfrentamientos de las Finales de la Copa Davis 2025, constará de un mínimo de dos partidos, que enfrentarán al número 1 de cada país contra el número 2. En caso de empate, se disputará un tercer partido de dobles para determinar qué selección consigue el billete hacia la gran final.

El ganador de las primeras semifinales se enfrentará a España o a Alemania en la gran final. 'La Armada' se encomienta a Jaume Munar y al efecto de la heroica remontada ante República Checa para intentar batir a una selección germana que cuenta en sus filas con Alexander Zverev, el número 3 del mundo.

¿A qué hora empiezan los partidos de semifinales entre Italia y Bélgica?

La serie entre Italia y Bélgica, correspondiente a las semifinales de la Copa Davis 2025, se disputa hoy viernes 21 de noviembre. El primer partido se disputará a las 16:00 horas (CET), y el resto se irán sucediendo. Este es el orden de juego de la serie:

Partido 1. Matteo Berrettini vs Raphael Collingnon

Partido 2. Flavio Cobolli vs Zizou Bergs

Partido 3. Simone Bolleli y Andrea Vavassori vs Sander Gille y Joran Vliegen (sólo en caso de empate).

¿Dónde ver las finales de la Copa Davis 2025 por TV y online?

En España, todos los partidos de las finales de la Copa Davis se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo a través de su paquete Deportes+.

Los partidos de la selección española se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de las finales de la Copa Davis 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de la selección española.