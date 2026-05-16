En Italia aseguran que Sinner sufrió un ataque de ansiedad ante Medvedev: "Ya le había ocurrido"

El partido entre Jannik Sinner y Daniil Medvedev fue extremadamente físico y duro. Si ya la batalla tenística fue dura de por sí, la lluvia quiso también ser protagonista. Y lo fue a tal nivel que el encuentro tuvo que acabarse este sábado, cuando había empezado durante la noche del viernes. Una buena noticia para el italiano, que estaba en las últimas a nivel físico y mental.

Después de ganar el primer set con comodidad, Sinner pasó un mal trago en el segundo. Tanto en lo deportivo como en lo físico. Medvedev aumentó su nivel y fue capaz de romperle el saque, algo que prácticamente nadie había logrado hasta el momento en el torneo. Fue entonces cuando el italiano empezó a sufrir consecuencias en su físico de manera evidente.

Jannik cojeaba cada vez que se dirigía a la toalla y, en una de esas ocasiones, se dirigió hacia una esquina de la pista, dando la espalda a la cámara, y vomitó. No se encontraba nada bien. De hecho, el siguiente descanso fue el momento más crítico del jugador. No es la primera vez que se le ve temblando en el banquillo y con el rostro pálido y sudado.

Esos instantes son los que Flavia Penneta, ex tenista italiana, señala como un ataque de ansiedad del jugador. "Parecía que Jannik tuvo un ataque de ansiedad, como si no consiguiera respirar. Pero luego logró calmarse", desveló en 'Sky Sport Italia'. Las cámaras de televisión se fijaron en Sinner durante todo el tiempo de descanso y se percibía que al jugador le faltaba el aire por momentos.

Jannik Sinner, celebrando un punto / ETTORE FERRARI

"En el Australian Open 2025 eso le ocurrió por primera vez y no supo reconocerlo. Quizá ahora ya pueda entender cuándo están ocurriendo esos momentos", cerró Penneta. La italiana hace alusión al duelo entre Jannik Sinner y Holger Rune en los octavos de Australia 2025, donde el italiano pasó por una situación similar, temblando mientras hacía uso de una toalla fría.

"No fue fácil dormir"

Sinner perdió el set, aunque dio un nivel estratosférico y estuvo cerca de cerrar el partido. En la tercera manga ya se le vio mejor y fue entonces cuando la lluvia decidió hacer acto de presencia. Aunque el italiano dominaba con break arriba, Medvedev era consciente de que se trataba de una gran oportunidad, por lo que él optaba por seguir a pesar del chaparrón.

"Por lo general, no tengo problemas para dormir, pero esta vez no fue fácil. Nunca se sabe lo que puede pasar. Estoy muy contento con cómo manejé esta situación. Estoy muy feliz de que este partido finalmente haya terminado", comentó Sinner al acabar el partido este sábado y clasificarse para la final. Las semifinales fueron una prueba muy dura para él.