¡Insólito! Zverev no se dio cuenta de que había ganado el US Open

Alexander Zverev conquistó Nueva York y con ello, el segundo Grand Slam de su carrera al superar a Ben Shelton en la final del US Open. Una victoria que no tuvo la imagen final esperada del alemán el suelo tras el último punto, porque el tenista de Hamburgo no se enteró de que ya había acabado el partido hasta pasados varios segundos de ello.

Zverev sacó con 5-2 para cerrar el partido en el cuarto set y con 40-15, Shelton mandó fuera el resto al último servicio del alemán, que lejos de hacer algo esperado, pasó las bolas al otro lado y se fue directo a restar, pensando que un nuevo juego estaba por empezar. Seguramente, el alemán se quedó con el cambió de lado y un 4-1 en juegos a su favor, pensando así que le restaba un juego para ser campeón.

Pero la realidad era que el trabajo estaba ya completado y tras varios segundos de incredulidad del público asistente, el hermano de Zverev, que es su entrenador junto a su padre, le hizo saber que era ya campeón, lo que sacó una sonrisa enorme al alemán, que viendo que Shelton ya estaba en la red para dar la mano, no pudo más que alzar los brazos y correr rápido hacía él para hacer el saludo final.

Tan metido estaba en el partido, que no supo ni que era campeón, fruto del momento y de la concentración con la que vivió la final y que le llevó hasta su segundo título de Grand Slam.

Alexander Zverev (i) de Alemania saluda a Ben Shelton de Estados Unidos tras vencerlo este domingo, en la final del Abierto de Estados Unidos en el estadio Arthur Ashe en Flushing Meadows, Nueva York / EFE

Tras ello, Zverev tuvo un bonito gesto que no es habitual en el tenis y es que el alemán se acercó al banquillo de Shelton para felicitar a su equipo y dar un bonito abrazo al padre, que es también su entrenador.

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Antes, pasó también por su banquillo para abrazar a los suyos y saborear como es debido un triunfo que lo pone sin duda entre los grandes nombres del tenis actual y también de la historia.