Inmejorable estreno de Badosa en Charleston

Paula Badosa necesitaba una victoria así. La española debutó con triunfo en el WTA 500 de Charleston tras imponerse a la estadounidense Kayla Day por 6-4 y 6-4 en 1 hora y 36 minutos, en un partido trabajado que le permite recuperar sensaciones.

La catalana, actualmente fuera del top 100, llegaba al torneo tras semanas complicadas, con derrotas tempranas en Indian Wells y Miami, y con la necesidad de reencontrarse con su mejor versión. En Charleston, donde entró gracias a una invitación, ha dado el primer paso.

El encuentro no fue sencillo. El primer set estuvo marcado por la falta de continuidad, con hasta siete roturas de servicio, aunque Badosa supo gestionar mejor los momentos clave. En la segunda manga, pese a un bajo porcentaje de primeros saques, logró mantener su servicio y aprovechó su oportunidad para cerrar el partido.

“Estoy muy emocionada, esta victoria significa mucho para mí. El año pasado tuve que retirarme por lesión”, explicó tras el encuentro, dejando entrever la importancia emocional del triunfo.

Ahora, el nivel de exigencia sube. En segunda ronda se medirá a Maria Sakkari, en un duelo que la propia Badosa afronta con ambición.

“Será un reto, pero me gustan estos partidos”, aseguró.

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Más allá del resultado, lo importante para la española es volver a competir con continuidad y confianza, en una gira de tierra batida donde tiene margen para crecer… y escalar posiciones en el ranking.