El injusto reto que le viene a Alcaraz con el número uno antes de Roland Garros

El triunfo de Carlos Alcaraz en el Open de Australia pone todavía más distancia en el liderato de la clasificación ATP, con el murciano distanciando todavía más al italiano de la cima.

Los 2000 puntos de campeón y la gran pérdida de puntos de Sinner, que cayó en 'semis', dejaron la diferencia en más de 3.300 puntos, dejando asegurado su reinado hasta la llegada del Masters 1000 de Miami (18-29 marzo).

Pese a ello, la baja en el torneo de Rotterdam, reduce la diferencia hasta los 2.850 puntos, aunque sin hacer peligrar el número uno hasta el mismo torneo de Miami.

Carlos Alcaraz, número uno de 2025 / X

Un hecho que da aire a Alcaraz en cuanto a la carrera particular con Sinner para el número uno, puesto que el italiano tiene una oportunidad de oro en busca de recuperar el trono. Tras ser sancionado en 2025 desde febrero hasta abril, Sinner tiene ahora una gran oportunidad para sumar puntos sin tener que defender nada hasta la llegada del Masters 1000 de Roma (6-17 mayo).

ALCARAZ, OBLIGADO A SUMAR AHORA

Entre las oportunidades de Sinner, aparece el torneo de Doha, próxima cita en el calendario para el italiano y Alcaraz, además de cuatro torneos Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid) a la espera de saber si optará por jugar también en Múnich (13-19 de abril) durante la misma semana del torneo de Barcelona.

En total, 4.500 puntos (5000 si juega en Múnich) por delante para Sinner, ante un Alcaraz que defiende un total de 1840 puntos derivados de los cuartos de final en Doha, las 'semis' en Indian Wells, la primera ronda en Miami, la final en Barcelona y el título en Montecarlo.

Carlos Alcaraz, campeón en Montecarlo / EFE

Además, en el Masters 1000 de Roma, Alcaraz también defiende el título que ganó ante el propio Sinner en el primer torneo tras la sanción.

Así pues, hasta la llegada de Roland Garros (24 mayo - 7 junio) Alcaraz puede llegar a sumar un total de 3.160 puntos, mientras Sinner tendrá la oportunidad de poder sumar un total de 5.350 puntos.

Para el murciano es vital poder mejorar su resultado tanto en Doha, como Miami, como en Madrid, donde no jugó por lesión en 2025, para poder sumar puntos.

En Indian Wells, Montecarlo, Barcelona y Roma, tendrá el gran reto de defender su majestuosa actuación del año pasado ante un Sinner con todo por sumar y nada que perder.

La presión para Alcaraz es máxima antes de la llegada de Roland Garros, donde una vez más, volverá a defender más puntos (2000 de campeón) que Sinner (1300 de finalista). Pese a ello, el murciano ha vuelto a demostrar que no hay nada que pueda frenarle en su afán de seguir haciendo historia.